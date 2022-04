Se presentó el libro "Malvinas, 40 años, veinte cuentos y un perdón" en el Colegio Armonía

En una jornada muy emotiva, los autores Lilia Rodas y Víctor Racedo, junto al ex combatiente, Ricardo Córdova, presentaron el libro por primera vez en una institución educativa. En esta ocasión, Mariana Lirusso no pudo estar presente. Este martes se vivió una jornada de mucha emoción en las instalaciones de la Unidad Académica Armonía. El ex combatiente de Malvinas, Ricardo Córdova, y los autores Lilia Rodas y Víctor Racedo presentaron el libro "Malvinas, 40 años, veinte cuentos y un perdón" y leyeron cuentos del mismo. En esta ocasión, Mariana Lirusso no pudo estar presente pero envió sus saludos. Así, se presentó por primera vez en una institución educativa. Por otra parte, estuvo presente la Lic. Paula Borrini, Inspectora del Nivel Secundario DIEGEP. El Director del Nivel Secundario, el Prof. Raúl Scabini, y la Directora General, la Lic. Nora Taret, agradecieron la presencia de los invitados de honor y, muy especialmente, la del ex combatiente Córdova, quien se desempeñó en el Crucero ARA General Belgrano. Finalizando el evento Ricardo Córdova presentó, por primera vez, la canción "Volveremos Argentina", dedicada a todos los ex combatientes, especialmente a quienes dieron su vida en el Crucero Belgrano. Dicha canción se escuchará una hora antes del 2 de abril en la TV Pública. "Todos los que hacemos la Unidad Académica Armonía agradecemos profundamente a los autores del libro y a Ricardo Córdova por habernos regalado un momento de mucha emoción pero, sobre todo, por habernos permitido reflexionar sobre la importancia de la Memoria y de la Paz. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas" manifestaron desde la Institución.



Los alumnos del Colegio, saludando a Racedo y Rodas, autores del libro.