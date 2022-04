Efemérides del día de la fecha, 6 de Abril

DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002, en esta jornada se concientiza acerca de los beneficios de la actividad física y las consecuencias negativas del sedentarismo. La OMS define a la actividad física como "todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud". A su vez, remarca que la misma contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes; reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad; mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio; y mejora el bienestar general. Por otra parte, estima que las personas con un nivel insuficiente tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física. Además, se podrían evitar hasta 5 millones de fallecimientos al año con un mayor nivel de actividad física de la población mundial.



FALLECE RICARDO LAVIÉ Ricardo Eloy Machado nació el 5 de octubre del año 1922 en Buenos Aires. Inició su carrera artística a los 25 años actuando en radioteatros en Radio Splendid. Debido a la popularidad ganada en la radio, en el año 1949, debutó en la gran pantalla actuando junto a Luis Sandrini y Elina Colomer en "Juan Globo". A partir de ese momento comenzó una larga carrera en la que se destacó en las películas "El túnel" (1952), "Pimienta" (1966), "Pimienta y Pimentón" (1970), "Estoy hecho un demonio" (1972) y "La gran aventura" (1974). Por otro lado, en el año 1962, debutó en la televisión en el programa "El último pecado". Con el correr de los años actuó en "Porcelandia" (1974), "El Rafa" (1981), "El hombre que amo" (1986), "Matrimonios y algo más" (1987), "Brigada cola" (1990) y "Chiquititas" (1998). En teatro protagonizó "Barranca Yaco", "Un hombre cabal" y "La dama boba". Machado fue un reconocido artista plástico que expuso sus obras en salones nacionales e internacionales: "Detrás del actor siempre está el pintor. En la pintura encuentro mi mejor ventana para decir qué pienso, qué puedo y debo decir. Y si el teatro constituye el más mínimo obstáculo para mi otra vida, seré pintor. Diré adiós al teatro". Falleció en el año 2010 en Buenos Aires.



SE LANZA "DIVA" Un día como hoy en el año 1992, Annie Lennox lanzaba su primer disco solista "Diva". Producido por Stephen Lipson e integrado por canciones compuestas por la cantante escocesa junto a Peter-John Vettese y "The Blue Nile", el disco fue un rotundo éxito: "Casi no podía creerlo. Me sentí muy halagada. Fue una gran sensación en un momento en que necesitaba la confianza para seguir adelante por mi cuenta". Entre las canciones se encuentran "Why", "Walking on Broken Glass", "Little Bird", "Cold" y "Precious".