Aunque no pudo clasificarse a la Final A, mejoró su récord personal para la distancia. En la segunda jornada del Campeonato Brasileño Absoluto de Natación, la campanense Agostina Hein (13 años) participó de los 200 metros libres en el Parque Acuático Maria Lenk, en Rio de Janeiro. Y el balance volvió a ser positivo para la nadadora de nuestra ciudad, que ganó la Serie 3 de las Eliminatorias y logró establecer un nuevo "personal best" para esta prueba: 2m04s80 (llegaba con 2m05s66 como mejor registro). A pesar de ese gran tiempo, Hein quedó 12ª en la General y no pudo clasificarse a la Final A, en una situación que marca el altísimo nivel de competitividad que tiene este Campeonato: ocho nadadoras estuvieron por debajo de los 2m02s. Y la gran vencedora terminó siendo la olímpica Stephanie Balduccini (17 años), quien ganó el oro con 1m57s77, quedando a medio segundo del récord sudamericano de la distancia. Por su parte, Agostina corrió la Final B: terminó en el 5º puesto, sin poder mejorar su 12º lugar de la General ni bajar su tiempo de la Eliminatoria (marcó 2m05s43 en esta oportunidad). Igualmente, a pesar de sus jóvenes 13 años, la campanense volvió a dar la talla en el Parque Acuático Maria Lenk y sigue bajando sus marcas. Hoy tendrá otro desafío en la prueba de 200 metros mariposa.

AGOSTINA HEIN YA BAJÓ SUS TIEMPOS EN 200 Y 400 METROS LIBRES.