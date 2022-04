La Primera Damas cayó 2-0 y se mantiene en el 15º puesto de la D4. En cambio, ganaron la Quinta y Novena División. El pasado sábado se disputó la quinta fecha del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación Amateur de Buenos Aires (AHBA). En ese marco, la Primera Damas del Campana Boat Club cayó 2-0 como visitante frente a Pucará "B", en un partido correspondiente a la Zona 4 del Campeonato Damas D. Así, las Celestes no pudieron sumar puntos y se mantuvieron en el 15º puesto de la tabla de posiciones. Por otro lado, Camioneros se convirtió en el nuevo líder de la D4 con 15 unidades, dejando atrás a Santa Bárbara "D" y Club Manuel Belgrano, que suman 13 puntos cada uno. Esta quinta fecha se completó con los siguientes resultados: Olivos "B" 1-1 Liceo Militar, D.A.O.M. 3-0 Newman "B", BANADE 1-1 Santa Bárbara "C", Racing Club 1-1 Santa Bárbara "D", Club Manuel Belgrano 1-0 Universidad de Buenos Aires, Camioneros 5-0 AACF Quilmes y Lanús "B" 2-2 Brandsen. En el resto de la tira Celeste frente a Pucará "B", el Bote cosechó dos triunfos, dos empates y dos derrotas: Intermedia perdió 3-0; Quinta División ganó 2-0 (goles de Wanda Di Virgilio y Sol Ale); Sexta División empató 1-1 (gol de Julia Malerba); Séptima División cayó 1-0; Octava División igualó 3-3 (con tantos de Jazmín Ferriccioni y Juana Gil); y Novena División se impuso 5-2 (doblete de Ángeles Malerba y goles de Julia Obregón, Jazmín Ayerbe y Geraldine Ansaldi). El próximo compromiso del CBC será el sábado, cuando se mida ante Newman "B" por la sexta fecha de la Zona D4. PROYECCIÓN El CBC visitó Náutico Hacoaj en este torneo que le permite ampliar la participación de sus jugadores infantiles en el Torneo Metropolitano. En esta oportunidad, en Séptima División perdió 3-1 (gol de Emilia García Cassadey); en Octava División cayó 5-0; y en Novena División perdió 5-2 (Alina Silva). CUARTA En Cuarta División, el Bote venció 2-1 a Los Pinos "B" (goles de Paula Acciardi y Romina Fink) por la quinta fecha de la Zona B2. ENCUENTRO DE MAMIS Se realizó el pasado sábado: participaron equipos del Boat Club, Haras Santa María, Villa Dálmine y Náutico Zárate.

EL CBC SE PRESENTÓ CON TODAS SUS CATEGORÍAS EN BURZACO. LA PRIMERA CABALLEROS CAYÓ ANTE LUJÁN Por la quinta fecha de la Zona 1 del Campeonato Caballeros C del Torneo Metropolitano de la AHBA, la Primera del Campana Boat Club perdió 3-0 ante Luján RC en condición de local. Además, la Intermedia cayó 5-0. De esta manera, la Primera del Bote acumula ahora dos victorias y tres derrotas en cinco presentaciones. Su próximo rival será Ducilo "B", equipo al que enfrentarán el domingo.

LOS CELESTES SUMAN DOS VICTORIAS Y TRES DERROTAS

(FOTO: ROLO AMBROSIO / @HOCKEYCAMPANA)