TRASPIÉ DE BOCA En su debut en la Copa Libertadores 2022, Boca Juniors dejó anoche una pálida imagen en Colombia, donde perdió 2-0 frente a Deportivo Cali (goles de Guillermo Burdisso y Jhon Vásquez a los 25 y 35 minutos del ST). En tanto, en el otro duelo de la primera fecha del Grupo E, Always Ready le ganó 2-0 a Corinthians en Bolivia, por lo que los dos candidatos de la zona arrancaron con sendas derrotas como visitantes. También ayer, Colón de Santa Fe venció 2-1 como local a Peñarol de Uruguay con goles de Luis Rodríguez y Facundo Farías y picó en punta en el Grupo G, dado que Olimpia y Cerro Porteño igualaron 0-0 en el clásico paraguayo.



RIVER Y TALLERES En la continuidad de la primera fecha de la Copa Libertadores, River Plate visitará esta noche a Alianza Lima de Perú, en un partido que se jugará desde las 21.00 horas y que corresponde al Grupo F que completan Fortaleza y Colo Colo (se enfrentan mañana). El otro equipo argentino que debuta hoy es Talleres, que recibe en Córdoba a Universidad Católica de Chile desde las 19.00 horas por el Grupo H que arrancó anoche, con victoria de Flamengo, 2-0 como visitante sobre Sporting Cristal. PERDIÓ EL ROJO En su debut en la Copa Sudamericana 2022, Independiente cayó anoche 2-1 en su visita al Ceara de Brasil (Gastón Togni abrió el marcador cuando los de Avellaneda ya jugaban con un hombre menos por la expulsión de Ayrton Costa). En cambio, Banfield sí comenzó con el pie derecho: venció 1-0 como local a Santos con gol de Agustín Urzi. Este miércoles debutarán otros dos equipos argentinos: Unión de Santa Fe será local ante Junior de Barranquilla desde las 19.15 horas, mientras Defensa y Justicia visitará a Antofagasta de Chile a partir de las 21.30. SERIE ABIERTA Partido cerrado, serie abierta: con un planteo de Diego Simeone exclusivamente pensado para proteger su área y limitar al elenco de Pep Guardiola, Atlético Madrid cayó ayer 1-0 como visitante frente a Manchester City en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League. La revancha se jugará el próximo miércoles en la capital española. En el otro duelo de ayer, Liverpool sacó ventaja al vencer 3-1 a Benfica en Portugal. Este miércoles, Chelsea será local frente a Real Madrid (16.00), mientras Villarreal recibirá a Bayern Munich (16.00). SE LO COMIÓ EL LOBO Gimnasia de Jujuy eliminó anoche a Central Córdoba de Santiago del Estero de la Copa Argentina. En el duelo de primera fase, el Lobo sostuvo el 0-0 durante los 90 minutos y luego, en la definición por penales, se impuso por 4-3. Ahora aguarda por el vencedor del cruce entre San Lorenzo de Almagro y Racing de Córdoba. NUEVO DT CALAMAR Luego de la derrota ante Newells por la octava fecha de la Copa de la Liga, Claudio Spontón dejó la conducción técnica de Platense, que ya le encontró sucesor: Omar De Felippe tomará las riendas del plantel Marrón. BLANDI DESCARTADO Después de ausentarse del partido ante Atlético Tucumán por molestias físicas, ayer se confirmó que el campanense Nicolás Blandi padece una distensión isquiotibial en su pierna derecha, lesión que no le permitirá estar el viernes en el partido que San Lorenzo afrontará frente a Sarmiento de Junín.

