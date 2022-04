El uso del tapabocas deja de ser obligatorio en las escuelas de la Provincia

La medida, anunciada por el ministro de Salud, también alcanza a los lugares de trabajo y los espacios recreativos. La provincia de Buenos Aires anunció que desde hoy dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas en escuelas, trabajos y espacios recreativos. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció: "Continuamos recomendando la utilización del tapabocas, pero desde este jueves 7 será optativo su uso en espacios laborales, recreativos y educativos. En el transporte público seguirá siendo obligatorio". El funcionario explicó que la decisión se debe a que en tierras bonaerenses se registran 10 semanas de descenso sostenido de casos de Covid-19 y a que el brote adelantado de influenza está controlado. Además, mencionó a la campaña de vacunación contra la gripe iniciada y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus. "Con la llegada de los primeros fríos, la circulación de nuevas variantes, las clases presenciales y sin ningún aforo ni restricción, los casos no aumentan y estamos en una buena situación epidemiológica", detalló Kreplak y agregó: "Sostener los cuidados siempre fue la prioridad, pero aún más en niños y niñas. Por eso, en las escuelas de las Provincias se distribuyeron 33 mil medidores de dióxido de carbono para tener una adecuada ventilación y se aplicaron más de, 295000 vacunas Covid-19 en 3000 escuelas". El ministro cerró: "Seguiremos monitoreando la situación epidemiológica, entregando barbijos en las escuelas, completando los esquemas de vacunación y realizando una vigilancia activa para que estas medidas las podamos sostener y nos acerquemos cada vez más a una plena normalidad".

KREPLAK RECALCÓ QUE A PESAR DEL INICIO DE CLASES Y DE NO HABER AFORO REDUCIDO EN LAS AULAS, LOS CASOS DE COVID NO HAN AUMENTADO EN LA PROVINCIA.