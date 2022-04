Las 3 alternativas que analizan para implementarlo. La propuesta del gobierno nacional se aprobará el viernes en el Consejo Federal. La intención es que se aplique desde mayo. Las escuelas primarias tendrán una hora más de clase por día desde este año. La propuesta, elaborada por el gobierno nacional, se aprobará el viernes en el Consejo Federal de Educación y se comenzaría a implementar a partir de mayo en las provincias. Según trascendió, para llevar adelante la idea, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dispondrá tres alternativas. La primera es sumar una hora extra por día y adelantar el ingreso de los chicos a la escuela. Es decir, que el turno mañana pase de 7.00 a 12.00 o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 13.00 a 18.00 o de 13.15 a 18.15 horas. La segunda consiste en agregar una hora extra por día y retrasar la salida de los chicos. Aquí la dificultad se presenta en que los turnos se superpondrían. En tanto, la tercera opción es mantener las cuatro horas de clase por día en la semana y sumar una jornada los sábados. De esa manera, el Gobierno pretende pasar de 720 a 950 horas anuales de clase en primaria -equivalente a 38 días de clase- lo que colocaría a la Argentina entre los países de mayor presencia escolar de la región. "La apuesta de extensión de la jornada en la primaria viene a atender el problema de raíz. Los dos años de pandemia hicieron mella en los aprendizajes. El foco estará en que esa hora extra se destine a fortalecer la lectoescritura y la matemática", señaló Perczyk. "Para aprender a leer y escribir, para poder expresarse, hay que escribir y leer todos los días y algo similar ocurre con la matemática. Para aprenderla hay que ejercitarla todos los días en la escuela y en la casa. Eso nos va a permitir además mejorar la enseñanza de otras materias: de sociales, de naturales, de ciudadanía, de arte", agregó el titular de la cartera educativa. La propuesta alcanzará a las 10 mil primarias públicas que hoy no tienen jornada completa ni extendida, que representa al 86% de la matrícula estatal. Pese a que la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, plantea entre sus objetivos avanzar en la extensión de la jornada, tan solo un 14% de las escuelas pudo sumar horas de clase. El impedimento, dicen, es de espacios. La infraestructura escolar no da abasto para congregar a los dos turnos.

