Carlos Ortega, presidente del PJ Campana, participó de una reunión en el Senado con líderes sindicales que apoyan la iniciativa del Frente de Todos para crear un fondo a partir de recursos provenientes de divisas y bienes no declarados en el exterior. Líderes sindicalistas se reunieron con legisladores del Frente de Todos en el Senado de la Nación para discutir los puntos fundamentales y alcances del proyecto de ley para gravar divisas y bienes no declarados en el exterior y así obtener recursos para pagarle al FMI. Uno de los asistentes fue Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi y presidente del Partido Justicialista de Campana, quien ratificó su fuerte apoyo a la iniciativa del oficialismo y cuestionó la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos. "Que la deuda la paguen quienes fugaron, evadieron y lavaron dinero", manifestó el referente gremial tras el encuentro. Ortega explicó que "la creación de este fondo es para perseguir la evasión y la fuga de divisas, y así poder saldar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI". En ese sentido, prometió "militar este proyecto, llevándolo a los lugares de trabajo y dando la discusión con los compañeros y compañeras". Según estadísticas oficiales, a diciembre del 2021 había 417 mil millones de dólares en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ese monto, solo se encuentran declarados a la AFIP 69 mil millones. "Quienes se beneficiaron de los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente injusto y perjudicial para el resto de los contribuyentes- son los que deben hacer el mayor aporte", aseguró Ortega. Y subrayó: "Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica". El Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI no representará una nueva carga impositiva para la gran mayoría de argentinos y argentinas, mientras que los alcanzados deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados. En caso de declarar los bienes pasados los seis meses de entrada en vigencia de la ley, ese porcentaje subirá al 35%. Y quienes se rehúsen a pagar, podrían recibir pena de prisión. "Como es de público conocimiento el acuerdo stand by de 2018 con el Fondo Monetario Internacional, significó el ingreso de 44.500 millones de dólares, los que en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales. Existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP. Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados" explicó el bloque de Senadoras y Senadores del Frente de Todos en un comunicado de prensa. Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán serlo personas físicas y entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga con los datos aportados.

Senadoras y Senadores del Frente de Todos junto a líderes sindicales.





Sindicalistas se reunieron en el Senado con los miembros de la bancada del Frente de Todos (FdT) para interiorizarse de los detalles del proyecto de ley que propone la cancelación de la deuda con el FMI con dinero fugado al exterior.





"Queremos hacer habitual que vengan y que podamos realizar estas jornadas de debates todos juntos", manifestó durante el encuentro la senadora Anabel Fernández Sagasti que acompañaba al jefe de Senadores del FDT José Mayans.





“La creación de este fondo es para perseguir la evasión y la fuga de divisas, y así poder saldar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI" expresó Ortega refiriéndose al proyecto.