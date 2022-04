El Gobierno anunció un aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar

El incremento, que se cobrará en los primeros días de mayo, corresponde al pago de abril y se acreditará en las tarjetas del programa, indicó Presidencia. El gobierno nacional anunció este miércoles el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, que perciben 2,4 millones titulares y alcanza a 4,1 millones de personas. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, durante una recorrida con el presidente Alberto Fernández por el Centro de Desarrollo Productivo "Incuba Brown", ubicado en el municipio bonaerense de Almirante Brown. "La tarjeta alimentar va a aumentar un 50% a partir del mes de abril. Las mamás que tienen un hijo, que cobran $6000, van a cobrar $9000", resaltó Zabaleta. El incremento, que se cobrará en los primeros días de mayo, corresponde al pago de abril y se acreditará en las tarjetas del programa, indicó Presidencia. De esta manera, los nuevos montos quedarán en $9.000 para las familias con un hijo o hija de hasta 14 años de edad o con discapacidad; $13.500 en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o con discapacidad; $9.000 para quienes perciben la asignación por embarazo; y $18.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores de catorce años de edad. En ese marco, el funcionario nacional precisó: "Seguimos ampliando. Sabemos que los problemas que no se reconocen no se pueden resolver". "Y ese es el caminito que todos los días, con mucha firmeza y sin ninguna amenaza, hace que estemos al lado de cada argentino y argentina que así lo necesita", subrayó el ministro de Desarrollo Social, tras el acampe de 48 horas que realizaron días atrás las organizaciones sociales en la 9 de Julio. La decisión del Gobierno se conoció a horas de que Zabaleta encabece un nuevo encuentro con las organizaciones sociales, que ya anticiparon que si no hay soluciones a sus reclamos realizarán un nuevo acampe el próximo 13 de abril. La Tarjeta Alimentar es "una iniciativa del Gobierno nacional, en el contexto del Plan Argentina contra el Hambre, que desde enero de 2020 busca garantizar a las familias argentinas el acceso a la canasta básica alimentaria".

