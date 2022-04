Ramiro Fernández "El viento digital de la comunicación e información lo penetra todo y lo hace todo transparente. Sopla a través de la sociedad de la transparencia". (Byung Chul Han; La sociedad de la transparencia). Es interesante pensar que uno sabe la totalidad de las cosas del otro, suponiendo ingenuamente que en las redes está la totalidad de las cosas y que acaso exista algo así siquiera. Uno además de cargar con su vida, con sus estímulos, con sus tensiones y con su neurosis cotidiana, tiene que llevar adelante la carga de las otras vidas: saber que hicieron, donde, cómo, con quién y en qué lugar. Y esto sucede nada más y nada menos que ante el refresco diario y las actualizaciones de las historias en Instagram o Facebook, o lo que antes se conocía como "Momentos" en Twitter, que también cumplía la misma función. En ese mar de totalidades, justamente, que son las redes sociales, no hay más que una sola vidriera, y no solo eso, sino, que además de la exposición constitutivas de las redes, uno se encarga, al mismo tiempo, de construir una imagen, lo que supone un posicionamiento determinado, un modo de relacionarse, un modo de habitar ese espacio siempre abstracto: están los que usan las redes solo para observar al resto y nada más, están los que cada tanto suben alguna cosa, y están los que necesariamente tienen que contar toda su vida allí. ¿Pero qué nos pasa a nosotros cuándo nos entregamos a este juego? ¿Qué valoraciones positivas o, inclusive negativas, somos capaces de hacer cuándo eso que vemos del otro lado de la pantalla pone en juego algo de lo que nosotros somos y nos despierta una reacción determinada? Volviendo a Her En Her, película estrenada en el año 2013 por el director Spike Jonze, podemos observar a lo largo de todo el film como se pone en evidencia la constante tensión entre las personas y la tecnología, o particularmente, la inteligencia artificial. Se trata de un escenario distópico dónde el protagonista Theodore Twombly trabaja en una empresa que se encarga de responder y escribir cartas de amor a diferentes usuarios de todo el mundo que acuden por una consulta. El protagonista, encarnado por Joaquin Phoenix, luego de encontrarse inmerso en una ruptura amorosa, se siente intrigado por un nuevo Sistema Operativo de última tecnología, que en el futuro se va a encargar de acaparar todas las esferas sociales de su vida, cumpliendo con el rol de nueva pareja, pero comunicándose únicamente con ella a través del uso de unos audífonos. Harari, por su parte, en 21 lecciones para el Siglo XXI, plantea que es probable que lo que ya está empezando a ocurrir en medicina ocurra cada vez en más ámbitos. Según él "la invención clave es el sensor biométrico, que la gente puede llevar sobre su cuerpo o dentro del mismo, y que convierte procesos biológicos en información electrónica que los ordenadores pueden almacenar y analizar". Sin embargo, es en este punto dónde nos preguntamos ¿qué tienen en común redes sociales y sensores biométricos, o cómo es que se relacionan? Independientemente de la capacidad que tienen las redes, vía algoritmos de búsquedas y de recopilación de datos de influir en nuestras decisiones cotidianas, hoy en día, el incremento del uso de las redes sociales nos conduce hacia una dirección en la que lo interesante ya no pasa por el contacto con el cuerpo del otro o la relación cara a cara, sino que el hábito reside en el consumo de imágenes e información. Hoy los parámetros de vinculación con otra persona son los parámetros a la medida de un mensaje por What´s App, a la medida de un retweet, o de un like en Instagram. Ingresamos en la lógica de perfiles diseñados donde uno no hace otra cosa más que hablarse a uno mismo, una suerte de habla unidireccional que rebota una y otra vez contra un espejo donde se refleja la propia imagen, lo cual supone lo siguiente: si nuestros hábitos cotidianos se moldean en torno a un me gusta en Instagram, ¿cuánto hay de nuestra vida por fuera de esta aplicación? Un rasgo distintivo y, que viene en aumento en algunos sectores de la sociedad en los últimos años , es el uso las aplicaciones de citas, que en este sentido, tiene que ver con la lógica interactiva de las redes. Se crean perfiles donde, dependiendo de la aplicación, tengo que agregar una breve descripción de mi personalidad o bien me toca responder algunas preguntas y agregar algunas fotos. Un diseño, un perfil, una frase y una imagen. Desde esta perspectiva, lo que no encaja, lo descarto. Ya no hay lugar para pensar la otredad: si "su frase" no va con la mía, ya no hay lugar para el encuentro. No nos relacionamos con personas, sino que nos relacionamos con información. Hoy más que de encuentros posibles, tenemos que hablar de índices de compatibilidad posibles. Lo que se esconde entonces, bajo esta lógica, es la búsqueda de un perfil que sea perfecto, dónde no haya equívocos, dónde no haya disonancia ni tiempo de espera. Final de película Ahora bien, cabe señalar también la reacción o respuesta que esto provocó en el hábito de las personas que consumen apps de citas. Al respecto Joaquin Linne, sociólogo e investigador del CONICET, en su trabajo "No sos vos, es Tinder", señala que las plataformas sociales y redes de levante como Tinder, Happn y OkCupid son las que diseñan parte del lenguaje que articula los intercambios sexoafectivos, es decir que en este contexto de producción del deseo, lo digital ya no solo es un mediador sino también condición de existencia. Aunque también se observa una marcada reivindicación de la vida fuera de las pantallas: viajes, actividades al aire libre, deportes, paseos y expresiones de deseo de retorno al tiempo lento y "tradicional", a un ritmo sexoafectivo anterior al frenético de las aplicaciones de levante. Quizás en este punto, lo que se deja entrever, es que el cuerpo habla: si bien hay una tendencia de cierta porción de la sociedad a consumir apps de citas, con todo lo que esto significa, surge la necesidad también, de reivindicar aquello que tiene que ver con "el afuera", de volver lenta pero firmemente a los espacios de disfrute dónde lo digital no hace mella. Ramiro Fernandez / ramiroo.fernandez@hotmail.com