Efemérides del día de la fecha, 7 de Abril

DÍA DEL TRABAJADOR DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

En esta jornada se conmemora el día en que el Presidente de la Dirección de Correos, Don Eduardo de Olivera, sancionó la Ley de Correos en el año 1876 y se homenajea a los trabajadores por su compromiso y dedicación para propiciar la comunicación entre las personas. Dicha ley originó la Dirección General de Correos y Telégrafos tras fusionar la Dirección de Correos de la República Argentina con la Dirección de los Telégrafos. Esto se considera un hito de la historia de las comunicaciones argentinas debido a que permitió la modernización de este servicio.

EL DALAI LAMA VISITA POR SEGUNDA VEZ EL PAÍS

Hace 23 años el Dalai Lama realizaba su segunda visita a nuestro país. La primera vez que arribó a Argentina fue en el año 1992 cuando llevó a cabo una ceremonia interreligiosa con los líderes de los principales credos en la Catedral de Buenos Aires. "[…] Los argentinos son gente sonriente y de un gran corazón, por lo que quiso regresar al país para promover el respeto y el entendimiento entre las distintas culturas y religiones" expresó en ese entonces Rinchen Darlo, organizador de la gira, a La Nación.

De esta forma, en su segunda visita, el Dalai Lama se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja provincial, el gobernador Eduardo Duhalde, dio una conferencia en la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, donde fue nombrado "Visitante ilustre de la Universidad de la Plata" y "Doctor honoris causa" y, por último, Fernando de la Rúa le otorgó el título de "Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires".

SE LANZA "COME & GET IT"

Un día como hoy en el año 2013, Selena Gomez lanzaba el sencillo "Come & Get It". Perteneciente al álbum "Stars Dance" (2013) y compuesto por Mikkel S. Eriksen y Tor Erik Hermansen junto a Ester Dean, la canción fue elegida por la cantante estadounidense como el sencillo principal del disco: "La razón por la que quería que este fuera el primer sencillo era porque exuda confianza y fuerza y eso es algo que estoy dispuesta a compartir con el mundo, quiero representar algo bueno y ser un buen ejemplo".