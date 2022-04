CAL en homenaje a los héroes de Malvinas

Campana Amanecer Literario Hacen guardia Muchos sueños y proyectos

allí quedaron sepultados,

los ideales de gente joven

y los anhelos de los padres. . Eran jóvenes, casi niños

que quién sabe en qué pensaban,

no sabían, no entendían

y nadie les explicaba. . En esas tierras lejanas

tan nuestras y reclamadas,

no sabemos qué hombres

se adjudican ser sus dueños. . En ese suelo tan frío

donde hay viento y nieve

allí bajo cruces blancas

están los corazones de ellos

y sobre la gélida lápida,

también los de sus padres. . Allí hacen guardia,

cuidando lo que es nuestro. Hebe Andurell, abril de 2022 Poetisa Campana Amanecer Literario