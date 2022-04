Congestión, estornudos y picazón, los síntomas de la alergia que causa el otoño

Las alergias de otoño ocurren dentro de casa, causadas por ácaros o polvo. Al aire libre se podría culpar al moho, que puede crecer en montones de hojas húmedas. "Comencemos por desmitificar la existencia de la ‘alergia al cambio de tiempo’, eso no existe. No obstante, los cambios de temperatura, de humedad, suelen producir síntomas en las personas alérgicas, porque las mucosas reaccionan ante este escenario. El cambio en las variantes atmosféricas precipita los síntomas y la alergia produce inflamación", plantea Claudio Parisi (M.N. 95.292), especialista en Alergia e Inmunología Clínica Pediatra Hospital Italiano de Buenos Aires. El experto reconoce que el otoño es una temporada alta para las alergias respiratorias como la rinitis y el asma. Los ácaros son la causa más frecuente de alergia en esta época y la mayoría de los alérgicos responde a los mismos. "Esto se debe a que estamos menos tiempo al aire libre y hay menor ventilación en las casas por las bajas temperaturas", remarca. Los síntomas de alergia al otoño Los síntomas de alergia al otoño ocurren cuando el cuerpo produce histamina excesiva, una sustancia química que protege al cuerpo de agentes extraños. Con las alergias, el sistema inmunológico malinterpreta los alérgenos como dañinos y los ataca. Las reacciones inmunológicas son calificadas como "exageradas" debido a que por lo general los alérgenos son sustancias que no resultan dañinas para el organismo. Pero bajo ciertas condiciones, el cuerpo busca defenderse y genera una "hipersensibilidad". "Esa sensibilidad exagerada es la que termina produciendo una inflamación en nariz o pulmones", argumenta el médico. "El estornudo, la picazón en la nariz o la tos son frecuentes, además de tener el famoso goteo nasal. Pero ese goteo puede ser hacia atrás y la gente tiende a tratar de aclarar la garganta provocando la tos". Algunas medidas para tratar de aliviar los síntomas de la alergia: - Mantener las ventanillas del auto cerradas, incluso mientras se maneja. - Confiar en los medicamentos para la alergia que indica el médico especialista, como los antihistamínicos. - Antes de encender la calefacción por primera vez, limpiar las rejillas de ventilación y cambiar el filtro. - Si no se está seguro de ser alérgico, visitar a un alergólogo para una prueba cutánea.



Fuente: TN.