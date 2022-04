Realizamos una de las tal vez últimas pescas de bogas y variada de esta temporada, en esta oportunidad, en compañía de nuestro amigo y colaborador el Dr. Juan David Pérez. En realidad nos encontramos con un Paraná Bravo con aguas bajas y con mucha materia en suspensión, es decir, con mucho barro, color chocolate como se dice. Esto hace que las distintas especies se aletarguen en cuanto a comer o tomar carnadas. Por otra parte, si no decanta ese barro que el agua tiene en suspensión, es posible que si bien el pejerrey entre a nuestra zona de influencia, por este mismo motivo no tome firme las carnadas. Las temperaturas del agua fueron descendiendo prácticamente unos diez grados, encontrándose en estos momentos por la mañana temprano en unos 15 a 17 grados, motivos por el cual también las bogas y la variada en general cambian su dieta alimenticia. Es decir, es muy probable que ya no tomen con firmeza el ofrecimiento de masa y maíz fermentado en nuestros anzuelos sino que se vuelquen más a los encarnes que contengan grasas, como lo puede ser el encarne realizado con daditos de salamín, la tripa de pollo, panceta, lombrices, o mismo la grasa grano de pecho o de pella que se saca de la punta de la falda, la cual hay que dejar macerar por lo menos unos diez días en una bolsa de nylon cerrada.

En relación a nuestra jornada de pesca siempre partimos desde la guardería del Camping Recreo Keidel y utilizamos las carnadas del Toro en Ruta Provincial número 6 y Calixto Dellepiane. En lo que al Paraná Bravo se refiere y justamente realizando encarnes con lombrices la variada de lindos bagres amarillos y paties dijo presente. Con los encarnes realizados con daditos de salamines pudimos dar con las últimas bogas de esta temporada, pocas pero las que promediaron arriba de los dos kilos y medio de peso.

En nuestro relevamiento navegamos aguas arriba para realizar un par de intentos sobre el Paraná Guazú. Aquí nos encontramos con un pique un poco más remiso, en donde la espera valió la pena al momento de clavar en uno de mis equipos a un excelente ejemplar de boga que dio una pelea inmejorable hasta ingresar al copo.

De esta manera dando por finalizada esta jornada de pesca, regresamos a la guardería con un río sumamente planchado en esta oportunidad. Aprovechamos el viaje también para bajar de la lancha todos los equipos de pesca de esta temporada, que ya finaliza, y darles lugar a los equipos para esta temporada de pejerreyes 2022, que ya está en puerta en toda nuestra zona de influencia.

Temporada de pejerreyes 2022: Desde Villa Paranacito nos llega la información de nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui, que ya están los primeros pejerreyes en la zona del Río Uruguay, los que en líneas generales son todos de muy buenos tamaños. Por otra parte, los pejerreyes también empezaron a decir presente en varias zonas del Río de la Plata, capturándose lindos ejemplares saliendo embarcados desde Berisso. En el espigón del Club Universitario se dieron ya pejerreyes tanto de flote como de fondo, trabajando mucho mejor las líneas volcadoras a mandale, muy interesante la calidad de los mismos. Arrimándose más a nuestra zona de influencia, podemos mencionar que las primeras capturas ya se dieron en el Río de la Plata aguas debajo de Guazú Guazucito en la zona denominada la pileta. Así como también pescadores locales encontraron buenas respuestas y capturas desde el kilómetro 0 del Río Uruguay hasta la boca del sauce frente a las islas Juncal y Juncalito, las que también comenzaron a brindarle a los pescadores buenos ejemplares de pejerreyes.

Desde luego que también hay lagunas que picaron en punta como La Picasa y La Soraida de Santa Fe con buenos rindes y portes. Otra que arrancó muy bien es la Laguna de Gómez en Junín, donde sin necesidad de embarcarse desde el vertedero de la laguna se están haciendo hermosas pescas. Además de algunas lagunas del corredor de la Ruta 2 pero en menores cantidades y medidas.

En nuestro programa televisivo Nº 925 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en nuestra nota junto al Dr. Juan David Pérez, nuestra amiga y colaboradora Camila Coria de siete años, nos envió un video pescando pejerreyes desde el vertedero de la Laguna de Gómez en Junín, dando catedra Camila con los pejerreyes. Además te mostramos nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podés ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube.

Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 a 21:30 Hs pero de momento únicamente por Internet a través de la página de la radio www.fmsimple. com.ar por la aplicación de Android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web www.semanariopescador.com y si te registrás como usuario recibirás nuestro boletín de noticias semanales.

Semanario del Pescador, para un fin de semana distinto.