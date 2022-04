El Violeta visita a All Boys, el sábado desde las 15.30. En tanto, el Portuario recibe el domingo a Deportivo Español. El pasado sábado, tanto Villa Dálmine como Puerto Nuevo sufrieron dolorosas goleadas. Sin embargo, esa no fue la única coincidencia en las presentaciones de los dos equipos de la ciudad que participan del Torneo de Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): es que, además, ambos se vieron perjudicados por el arbitraje. Ante Gimnasia de Mendoza, el Violeta cayó 5-1 como local en un partido que Lucas Novelli condicionó antes de que se cumplieran los 5 minutos de juego con la exagerada doble amonestación y expulsión a Laureano Tello. Después, además, no midió con la misma vara acciones similares y, encima, convalidó el tercer tanto del conjunto cuyano cuando debió haber sido anulado por claro offside. Después de esa mala experiencia arbitral, los dirigidos por Carlos Pereyra se presentarán este sábado en Floresta, donde enfrentarán a All Boys como visitantes. El encuentro, que comenzará a las 15.30 horas y corresponde a la 10ª fecha del Campeonato de la Primera Nacional, será arbitrado por Juan Pafundi. Con este referee, Villa Dálmine tiene apenas una experiencia: la reciente derrota 3-0 como local frente a Santamarina de la tercera fecha del actual campeonato. Igualmente, en dicho encuentro, el arbitraje no influyó en la flojísima actuación del equipo que por entonces dirigía Marcelo Franchini (nuevo DT de Los Andes). El cuarteto arbitral en Floresta se completa con los asistentes Nicolás Rosaminer y Luis Castillo y con el inefable Julio Barraza, designado como cuarto árbitro para esta ocasión. Por su parte, Puerto Nuevo volverá a ser local después de la goleada 6-2 que sufrió en Rosario frente a Central Córdoba el pasado sábado. En ese encuentro, el Portuario sufrió una injusta expulsión por último recurso: le marcaron mano a Maximiliano Carnelutto cuando, en realidad, había despejado el balón con la rodilla. Así, el lateral derecho apenas tuvo 45 segundos de acción (había ingresado en el entretiempo) y el Charrúa dispuso de un penal que le significó el 3-1 a favor y rompió el juego (casi inmediatamente llegó al 4-1). Ahora, en busca de su recuperación, el Auriazul recibirá el domingo a Deportivo Español, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera C que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El árbitro designado para este partido es Nicolás Kresta, quien tendrá como asistentes a Fabio Ventura y Facundo Romanelli y como "cuarto" a Marcos Recalde. Con programación y árbitros confirmados, los dos equipos de nuestra ciudad esperan que este fin de semana sea totalmente opuesto a lo vivido días atrás. Tanto en el resultado como con los arbitrajes.

