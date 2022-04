Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 07/abr/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 07/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

7 de Abril de 2022 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol

7 de Abril de 2022







FESTEJO A MEDIAS River Plate comenzó con victoria su participación en la Copa Libertadores 2022: anoche, con un tanto de Matías Suárez, venció 1-0 como visitante a Alianza Lima. Sin embargo, el Millonario se vuelve de Perú con una triste noticia: por una falta desleal de Aldair Rodríguez, el defensor Robert Rojas sufrió fractura de tibia y peroné. Por ello, el paraguayo será operado en Buenos Aires y luego afrontará una rehabilitación que podría demandarle entre cuatro y seis meses. En tanto, la primera fecha del Grupo F se completará hoy con el duelo entre Fortaleza y Colo Colo.



GANÓ TALLERES Talleres comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores: anoche venció 1-0 como local a Universidad Católica de Chile. De esta manera, el conjunto cordobés comparte el primer puesto del Grupo H con Flamengo, que el martes había superado 2-0 como visitante a Sporting Cristal de Perú, próximo rival del Matador. DUELO ARGENTINO Esta noche, desde las 21.00 horas, Estudiantes de La Plata recibirá a Vélez Sarsfield y así se completarán los debuts de los equipos argentinos que participan de la Copa Libertadores. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo C, el cual se abrió anoche con victoria de Bragantino de Brasil, que derrotó 2-0 a Nacional de Uruguay. BIEN POR DEFENSA En su presentación en la Copa Sudamericana 2022, Defensa y Justicia le ganó anoche 3-1 como visitante a Antofagasta de Chile. En cambio, Unión de Santa Fe no pudo sumar de a tres: igualó 1-1 como local frente a Junior de Barranquilla. Hoy culmina la primera fecha de la fase de grupos y se presentarán otros dos conjuntos argentinos: Racing Club visitará a River Plate de Uruguay desde las 19.15 horas, mientras Lanús jugará frente a Metropolitanos, en Venezuela, a partir de las 21.30. BENZEMA, INTRATABLE Después del triplete que marcó para eliminar al Paris Saint Germain en los Octavos de Final de la Champions League, el francés Karim Benzema arrancó los Cuartos en la misma sintonía: ayer convirtió los tres tantos con los que Real Madrid derrotó 3-1 a Chelsea como visitante. En tanto, en la otra serie que inició ayer, Villarreal dio la sorpresa: le ganó 1-0 como local al Bayern Munich. Ahora, claro está, deberá ir a Alemania a defender esa ventaja. EUROPA LEAGUE Este jueves comienzan los Cuartos de Final del segundo certamen europeo en importancia. Se enfrentarán: Leipzig vs Atalanta, West Ham vs Lyon, Frankfurt vs Barcelona y Sporting Braga vs Rangers. Además, también se iniciarán los Cuartos de Final de la Conference League con los siguientes partidos: Feyenoord vs Slavia Praga, Leicester vs PSV Edinhoven, BodoGlimt vs Roma y Marsella vs PAOK. INTERVIENE LA AFA Luego de que Marcelo Tinelli interponga una medida cautelar para impugnar las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la Cámara Civil confirmó el fallo de primera instancia y dispuso que el ente quede intervenido por la AFA por los próximos 90 días, hasta que se resuelva su futuro. El fallo establece lo siguiente: "Se ordena al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a que en el plazo de 90 días convoque a las elecciones para la designación de la Mesa Directiva de LPF, resultando responsable hasta esa fecha de coordinar su total funcionamiento". Así, Claudio Tapia quedará al frente de ambos entes y decidirá sobre el futuro de la LPF.

P U B L I C I D A D