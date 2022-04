Anoche sesionó el Concejo Deliberante

P U B L I C



La vecina María Laura Balbuena hizo uso de la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano para solicitar la reparación y mantenimiento del camino que une Otamendi con la balsa sobre el Río Paraná. Anoche la vecina María Laura Balbuena fue la portavoz de la comunidad educativa de la Escuela Agraria 2 que queda dentro del predio del INTA Campana, en la isla, al hacer uso de la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano solicitando por la reparación y mantenimiento del camino provincial y que fuera cedido al Municipio que atraviesa el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, uniendo Otamendi con la balsa sobre el Río Paraná. "Los días de lluvia o de mucha humedad -explicó la vecina luego, en rueda de prensa- el camino es intransitable y tanto los alumnos como los maestros no pueden ir al colegio. Pero además, ese camino, a través de la balsa, es la única conexión directa que tienen los isleños con la ciudad". Además, la vecina apeló a la solidaridad de empresas y vecinos para colaborar en la construcción de un SUM techado en la escuela isleña: "Los días de lluvia o de mucho frío, los chicos no pueden salir al patio durante el recreo y los salones son muy pequeños. También sería utilizado para que puedan tener educación física en un lugar bajo techo". Para esto último hizo público su teléfono: 54 4267. A la hora de los homenajes, entre otros, se destacó el de la concejal Elisa Abella (Juntos por el Cambio) quien recordó que ayer era la fecha de nacimiento del ex Intendente, ex Diputado, y ex Ministro bonaerense Jorge Rubén Varela. "Como política, quiero expresar mi reconocimiento a su trayectoria, y el compromiso que siempre tuvo con sus ideales. Creo que Jorge marcó un camino y dejó una huella", señaló entre otros conceptos. En cuanto a los Asuntos Entrados, no hubo proyectos presentados por el bloque oficialista, mientras que entre los del Frente de Todos se encuentran un Pedido de Informes "sobre medidas a adoptar para mejorar las condiciones de estacionamiento vehicular en el microcentro de la ciudad, y solicitando informes respecto a alternativas proyectadas al respecto, en particular sobre estacionamiento a 45º"; un Proyecto de Comunicación solicitando "la creación de una guardia oftalmológica en el Hospital San José para atender urgencias y emergencias"; y un Proyecto de Ordenanza creando la institución del Defensor del Pueblo de Campana como órgano funcionalmente independiente en jurisdicción del Concejo Deliberante". Finalmente, entre los Despachos de Comisión, fueron aprobados un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo prorrogando el plazo establecido por Ordenanza Nº 7209 hasta el 30 de abril de 2023 y autorizando al D.E. a suscribir convenios ampliatorios para la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros; un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo convalidando en todas sus partes el Decreto 861bis/2021, modificado por Decreto 0025bis/2022 por el cual se establecen premios para empleados que intervengan en aumento de la recaudación impositiva, que generó un elevado e interesante debate ideológico entre la bancada oficialista y la opositora.

Ayer se realizó la primera Sesión Ordinaria de abril del Concejo Deliberante.





Elisa Abella recordó la figura de Jorge Rubén Varela en el día de su nacimiento.





La vecina María Laura Balbuena hizo uso de la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano.

