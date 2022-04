Allanamiento en la Comisaría de Campana

Fue ayer por la mañana, en el marco de una causa en la que el testigo de un allanamiento declaró haber visto elementos de prueba que no aparecían entre los elementos secuestrados. La diligencia arrojó resultado negativo. Fue ayer alrededor de las 10:30 de la mañana cuando, escoltado por efectivos de Prefectura Naval Argentina, el Ayudante Fiscal Eduardo Haedo se presentó en la Comisaría Campana para concretar un allanamiento buscando "un vidrio templado negro con tres líneas de polvo color blanco, bolsa de nylon conteniendo una sustancia similar al clorhidrato de cocaína, una bolsita de nylon de 8x4 centímetros conteniendo la misma sustancia y una planta de marihuana con flores". Fuentes de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 1 a cargo del Dr. Alejando Irigoyen (esta semana sub rogada por el titular de la UFI 7 con asiento en Zárate, Dr. Alberto Gutierres), señalaron que la diligencia arrojó resultado negativo, y que corresponde a un expediente en la que el testigo de un allanamiento declaró haber vistos los elementos buscados, y sin embargo no habrían sido aportados a la causa. No obstante, trascendió que el Ayudante Fiscal incautó los teléfonos celulares de dos integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría, además de un armazón revólver calibre 22, no apto para el disparo, que se encontraba en poder de uno de los oficiales. Un procedimiento similar tuvo lugar en la sede del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense que se encuentra al lado del Comando Patrulla Campana, sobre la colectora Sur, también con resultado negativo.

El allanamiento contó con el apoyo de efectivos de Prefectura Naval.