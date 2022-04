El PJ Campana inaugura hoy su nueva casa

La sede del partido ubicada en Sarmiento y Rawson se presenta de manera oficial para la militancia y los vecinos. El presidente del Partido Justicialista local, Carlos "Toro" Ortega, encabezará el acto que comenzará a las 18 horas. Esta tarde el Partido Justicialista de Campana inaugura su nueva sede partidaria ubicada en boulevard Sarmiento 250 esquina Rawson. El acto estará encabezado por Carlos Ortega, flamante presidente del PJ. "Abrimos nuestra nueva casa. Invitamos a todas y todos los vecinos de Campana a acompañarnos en este sueño colectivo que vuelve a tener una sede propia", expresó Ortega. Y añadió: "Este espacio estará abierto a quienes tengan propuestas e inquietudes para mejorar nuestra ciudad. También será un sitio para el encuentro con la cultura y un vehículo para que se expresen los barrios y el centro de Campana". Ortega se impuso en las internas del justicialismo en el mes de marzo y rápidamente restituyó la casa del mítico espacio político. La meta es transformarla no solo en un lugar de encuentro, sino en un centro cultural y una usina de políticas públicas para la ciudad de Campana. En ese sentido, el líder peronista sostuvo que para revitalizarse el PJ necesita "una juventud activa" y aseguró que para ello se pone a disposición la flamante sede partidaria. Además, insistió en que liderará "respetando las ideas y propuestas de compañeros, vecinos o agrupaciones políticas y sociales que deseen aportar proyectos para una ciudad más inclusiva". El también diputado nacional con mandato cumplido aseguró que en la flamante sede de Sarmiento y Rawson "va a sesionar no solamente el Consejo Partidario, sino que será un lugar de encuentro para los y las compañeras que quieran discutir políticas públicas para Campana". "Lo importante es que lo que se termine construyendo sea con bases sólidas. Las conducciones personalistas no sirven. Tenemos que avanzar hacia un partido más colectivo, sororo y empático" expresó Ortega.



