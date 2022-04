El Tricolor jugará como local frente a Defensores Unidos, mientras el Celeste visita a Honor y Patria de Capilla del Señor. Después de dos años sin disputarse por la pandemia de coronavirus, el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) vuelve a cobrar vida. Y contará, como es habitual, con la participación de los dos equipos campanenses: tanto Ciudad como Boat Club será parte del Nivel "A". En cambio, respecto a la última edición, no estarán Sportivo Escobar, Sportivo Pilar y Presidente Derqui, instituciones que abandonaron la ABZC y pasaron a la estructura metropolitana (FEBAMBA). Esto permitió que el CBC, que en aquella edición de 2019 había perdido la categoría, se mantenga en la "A". Y lo mismo ocurrió con Defensores Unidos, que, después de condenar al Bote, había perdido la promoción con Ingeniero Raver de Los Cardales (aquel año también ascendió Arenal de Ingeniero Maschwitz). Así, en esta edición 2022 del Torneo Oficial de la ABZC, en el Nivel A competirán nueve equipos: Campana Boat Club, Ciudad de Campana, Independiente de Zárate, Defensores Unidos, Central Buenos Aires, Atlético Pilar, Honor y Patria de Capilla del Señor, Deportivo Arenal e Ingeniero Raver. En tanto, en el Nivel B estarán: Náutico Zárate, Náutico San Pedro, Belgrano de Zárate, Unión de Zárate, Independiente de Escobar, Costa Brava de General Rodríguez, Boca del Tigre, Atlético Baradero e Ingeniero Raver "B". En la fase regular se jugará todos contra todos, ida y vuelta, en las dos categorías. En el Nivel A, los ocho mejor ubicados se clasificarán a Cuartos de Final, mientras el equipo que quede 9º bajará al Nivel B. Luego, una vez terminados los Cuartos de Final, los ganadores seguirán en la pelea por el título, mientras el perdedor con peor ranking de esa instancia deberá disputar una promoción contra el subcampeón del Nivel B (el campeón de dicha división ascenderá directamente). CIUDAD DE CAMPANA El primer equipo del Tricolor es dirigido por Martín Trovellesi y mantiene la base de su conformación con jugadores de club, incluyendo el regreso de Matías Nieto (quien hoy no será de la partida). Entre los refuerzos que llegaron sobresale Luis "Chavo" Díaz, jugador surgido en Sportivo Pilar, que luego se transformó en referente de Presidente Derqui y que también pasó por Atlético Pilar. Así, el plantel del CCC estará integrado por Francisco Santini, Franco Garín, Mariano Rubin, Juan Pablo Horst, Pablo Aguilera, Matías Nieto, Alan Blanco, Luis Díaz, Thiago Guevara, Agustín Ailloud y juveniles como Dante Díaz, Dante Bergara y Mirco Racovsky. BOAT CLUB El Bote, que fue subcampeón en el Torneo (no oficial) que se disputó el año pasado, continúa con Nahuel Pinto en la conducción técnica y también con muchos jugadores que llevan ya varios años en el Celestes. Además, para el certamen que comienza hoy se sumaron Ivo Cajide y Valentín Rivero (regresa al CBC), quienes ya fueron dirigidos por Pinto en Central Buenos Aires. Entonces, el plantel del Boat Club estará conformado por Gustavo Marafiotti, Leandro Fink, Marcelo Sosa, Joaquín Cazurro, Bruno Santini, Tomás Irisarri, Guido Cadelli, Lucio Cadelli, Juan Ignacio Bruni, Alejo Maggi, Ivo Cajide, Valentín Rivero, Sebastián Castillo, Facundo López, Federico Rucci y juveniles como Fausto Mammoli, Juan Pablo Gangi, Emanuel Saya, Nicolás Bentiboglio, Giovanni Avigliano, Patricio Éboli y Santino Bonuceli. .



NAHUEL PINTO CONTINÚA AL FRENTE DEL CAMPANA BOAT CLUB, QUE MANTIENE SU BASE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SUMÓ A VALENTÍN RIVERO E IVO CAJIDE.





FRANCISCO SANTINI, EL REFERENTE DEL PLANTEL TRICOLOR. Continúa el Torneo de Divisiones Formativas Además de iniciar sus respectivas participaciones en el Torneo Oficial de Primera División, tanto Ciudad de Campana como el Boat Club continúan desarrollando su participación en el Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). El pasado fin de semana, los chicos Tricolores visitaron a Atlético Pilar en una jornada en la que no pudieron cosechar triunfos: en U13 cayó 75-45; en U15 perdió 64-49; en U17, 72-34; y en U19, 89-37. Por su parte, los Celestes tampoco pudieron cantar victoria en su duelo frente a Ingeniero Raver de Los Cardales: los U13 perdieron 115-19; los U15 cayeron 68-27; los U17, 67-28; y los U19, 64-50. Este fin de semana, Ciudad de Campana será local (el domingo) frente a Independiente de Escobar, mientras Boat Club recibirá a Atlético Pilar.