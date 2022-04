El pre-equipo, entrenado por Marilú Perea, logró un total de 21 medallas y conquistó la Copa Conjunto. El pasado domingo se realizó en la Pista Nacional de Remo la Regata Promocional de Tigre, competencia organizada por la Escuela Municipal de Remo de Tigre (EMRT) y fiscalizada por la Comisión de Regatas Internacional de Tigre (CRIT), que contó con la participación de más de 10 clubes. Entre ellos estuvo presente el Campana Boat Club, con el equipo promocional que entrena Marilú Perea, el cual contó con 16 remeros: Dylan Roldan, Jonás Viera Veneziani, Mauro González, Ignacio Bazán, Mateo Ledesma, Thiara Romero, Carla Correa, Delfina Pinardi, Sheila Maldonado, Tomás Paredes, Morena Quinteros, Julieta Paredes, Sebastián Benítez, Juan Manuel Nanni, Pilar Figueroa y Santino De Luz. El pre-equipo del Bote tuvo una actuación brillante y se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada al lograr un total de 21 medallas: 7 de oro, 10 de plata y 4 bronce. De esa manera, conquistó la Copa Conjunto. Los resultados de los remeros del CBC fueron los siguientes: PRIMEROS PUESTOS -Paseo Sub 12 Masculino: Dylan Roldan. -Paseo Libre Masculino (Serie 1): Mauro González. -Paseo Libre Masculino (Serie 2): Mateo Ledesma. -Paseo Libre Femenino (Serie 2): Delfina Pinardi. -Single Libre Masculino: Tomás Paredes. -Paseo Sub 14 Femenino (Serie 3): Sheila Maldonado. -Paseo Sub 16 Femenino (Serie 1): Thiara Romero. SEGUNDOS PUESTOS -Paseo Sub 12 Masculino: Jonás Viera Veneziani. -Paseo Sub 14 Masculino (Serie 2): Ignacio Bazan. -Paseo Sub 16 Masculino (Serie 2): Mateo Ledesma. -Paseo Sub 16 Masculino (Serie 3): Mauro González. -Doble par Sub 16 Masculino: Tomás Paredes y Santino De Luz. -Doble par Libre Masculino: Tomás Paredes y Juan Manuel Nanni. -Paseo Sub 16 Femenino (Serie 1): Pilar Figueroa. -Paseo Sub 16 Femenino (Serie 2): Delfina Pinardi. -Paseo Libre Femenino (Serie 1): Thiara Romero. -Doble par Sub 16 Femenino: Julieta Paredes y Morena Quinteros. TERCEROS PUESTOS -Paseo Sub 14 Masculino (Serie 2): Dylan Roldan. -Paseo Sub 14 Femenino (Serie 2): Carla Correa. -Paseo Libre Femenino (Serie 1): Carla Correa. -Paseo Libre Femenino (Serie 2): Sheila Maldonado. OTROS -Paseo Sub 14 Masculino (Serie 3): 4º puesto para Jonás Viera Veneziani. -Paseo Libre Masculino (Serie 1): 4º puesto para Ignacio Bazán. -Single Sub 16 Masculino: 4º puesto para Sebastián Benítez. -Single Sub 16 Femenino: 5º puesto para Morena Quinteros.

