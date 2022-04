Saber escuchar

Ex intendente de Campana y diputada provincial, la concejal Stella Maris Giroldi, reflexiona sobre la nueva etapa que comienza a transitar el Partido Justicialista en nuestra ciudad.

Este viernes, el Partido Justicialista de Campana inaugura local en diagonal Sarmiento y Rawson. Dice que enviará una carta, pero no va estar presente: es una forma de manifestar explícitamente que no tendrá una participación activa en esta nueva etapa que se inicia con la presidencia de Carlos "Toro" Ortega, y la vicepresidencia de María Eugenia Giroldi.

"Me gusta lo que armaron, me gusta la gente que los acompaña, incluyendo a la diputada provincial, Soledad Alonso, claro", dice Stella Maris Giroldi, y agrega: "Más que nada, porque los veo con muchas ganas y si bien son jóvenes, tienen experiencia, no son improvisados. No es porque sea mi hija, pero María Eugenia es un cuadrazo y está en su mejor momento ¿Qué querés que te diga? Es así. Y el Torito y Soledad, también. Toda la comisión directiva está bien. Me gusta.

-Sin embargo, no se logró la tan mentada unidad. De hecho, no llegó a competir, pero hubo otra lista…

-Sí, es cierto, pero a eso no habría que darle más entidad de la que tiene. En su momento, a mí me convocaron (y de hecho soy concejal en ejercicio) en función de una lista de unidad que luego no se verificó en la práctica. Y a eso se le sumaron resultados electorales adversos y bastante por debajo de cualquier expectativa. Fijáte que en las últimas elecciones ni siquiera se pudo retener las bancas que teníamos, e incluso perdimos dos a manos del oficialismo. Más allá de cualquier opinión, la verdad es esa.

-¿Y cómo ve al Partido Justicialista de Campana en esta nueva etapa?

-Con mucha ilusión, pero hay que trabajar mucho y no defraudar al militante enredándolo con luchas internas que no suman y corren el foco de lo importante. Si hoy sacamos una foto muy básica de Campana, con su voto la gente nos dijo algo. Bueno, la primera respuesta es una nueva conducción en el PJ, otra historia. Y cualquiera de los tres que nombré, perfectamente podría ser candidato a Intendente en 2023. Mirá si tenés con qué trabajar… Pero no alcanza. Hay que sumar, hay que armar equipo y estar preparados. Eso es militancia: no importa el lugar que te toque, hay que estar listo porque mañana te necesitan. Y parte de estar listo tiene que ver con la unidad, debatir las cosas de frente y por sobre todas las cosas, saber que el que está a nuestro lado es un com-pa-ñe-ro ¡señor! Ahora, si no nos sentamos, si no militamos, si nos vemos las caras cada dos años, muy lejos no vamos a llegar.

-¿Y cuál sería su rol en este contexto?

-A ver… yo no quiero nada. Ya lo dije: soy concejal porque me llamaron y no reniego de eso, porque la política es una pasión y una aporta su granito de arena, siempre pensando en lo mejor para Campana y la gente. Como concejal, vos podés presentar un proyecto, aportar tu mirada en un Despacho de Comisión, marcarle algo al Intendente, aunque no sea de tu partido, hacer alguna gestión que le soluciona un problema a un vecino… Dicho esto, no me quiero ni me voy a meter. Sí, por supuesto, estoy a disposición pero como una consultora, ponéle. Muchas veces, no se trata de inventar la pólvora. Casi siempre te diría. Más bien, pasa por tener información, saber escuchar, y recién ahí tomar decisiones. Como decía Jorge (Varela), el sillón es uno solo. Pero él escuchaba a todos.