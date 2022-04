Encendido discurso de la diputada Alonso en la cámara baja bonaerense

Durante la sesión se lamentó por la falta de acompañamiento a una moción de repudio por la violencia mediática y política de la que es objeto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "la mujer de la política argentina más importante del siglo XXI". "Sinceramente, no me sorprende, pero pensé que íbamos a poder estar a la altura política que el momento histórico nos demanda", señaló la diputada provincial Soledad Alonso este miércoles en La Plata durante la sesión de la cámara baja bonaerense, en relación del no tratamiento de una Moción de Repudio "por la campaña de desprestigio, difamación, violencia mediática política que sufre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner". "En esta Cámara - señaló la Lic. Alonso- se habla de violencia, en marzo todos se llenaron la boca de la violencia contra la mujer, de la violencia política, de la violencia mediática, y sin embargo, cuando hay momentos en los cuales están atacando a la mujer de la política argentina más importante del siglo XXI, cuando están atacando a una mujer que se presenta como presidenta en el 2007 y gana, y en el 2011 vuelve a tener el apoyo del pueblo, y es hacedora del Frente de Todos en el 2019, y vuelve a ganar, no tengo ninguna duda que al atacar a Cristina, están atacando al pueblo argentino. ¿Pero por qué atacan al pueblo argentino a través de la figura de Cristina? En realidad, también sucedió un hecho de violencia en momentos en que la Cámara de Diputados de la Nación estaba tratando el refinanciamiento con el FMI, que cabe recordar y aclarar, que estamos endeudados por el gobierno anterior de Mauricio Macri. Pero ese día, que se estaba tratando el refinanciamiento de la deuda, sufre hechos de violencia también su despacho, lo cual generó que otro episodio de violencia mediática y política de opositores quienes dijeron que esa filmación que la vicepresidenta había mostrado era casi como si fuese una película de Hollywood. Claro, posiblemente, les moleste que las cosas salgan a la luz, que la violencia se muestre, que detrás de esa violencia hay cobardía porque, evidentemente, con argumentos políticos no pueden ganar la pulseada y por eso van hacia la violencia que sufre nuestra vicepresidenta constantemente". "Supongo -continuó la integrante del Frente de Todos- que, quizás, no se dan cuenta de que cuanto más le peguen a Cristina Fernández de Kirchner, cuando más le peguen al campo nacional popular democrático y feminista, más centros de estudiantes van a estar repudiando, más centros de jubilados se van a juntar para hablar y defender a Cristina, más asambleas en las fábricas va a haber, más pueblo organizado como aquel 13 de abril se va a encontrar en la calle manifestando, porque si algo aprendimos con Perón y con Eva es a defender nuestros derechos de trabajadores y trabajadoras, pero también nos enamoramos de la política junto a Néstor y Cristina, y esas banderas que sabemos llevar el pueblo argentino no vamos a bajarlas nunca. Estamos empoderados por Cristina. El otro día escuché a la diputada Mariana Larroque que contaba que cuando Cristina fue presidenta, las nenas, además de soñar con ser docentes, médicas, abogadas, empezaron a soñar con ser presidentas de la Nación. Entonces, eso molesta; molesta que le dio la posibilidad de soñar al pueblo argentino. De lograr que lo imposible se haga realidad, se vuelva inevitable. Y cada vez que le pegan a Cristina, tenemos que empezar a hablar de todos los logros que tuvo, porque si no, no se entiende por qué siguen pegando a, repito, la mujer más importante de la política argentina del siglo XXI". "De todas maneras, nos van a seguir encontrando organizados, fuertes, luchando… lamento que no hayan podido acompañar el repudio porque hablar de violencia política y mediática, y de violencia de género, es fundamental en esta cámara. Esta cámara tiene que tener una voz con respecto a lo que está sucediendo con nuestra vicepresidenta. Y sin embargo no lo tuvo. Quizás lo que molesta es que cuando están a cargo los gobiernos nacionales y populares es que tienen y están bien, están un poco mejor, y los que están mal, también están un poco mejor. Porque me acordaba que anteriormente, durante el gobierno de Mauricio Macri se sorprendía de que nos habíamos acostumbrado a utilizar el aire acondicionado o a tener un buen celular, o que podamos viajar los de clase media, o que podamos comprar bienes. Porque claro, depende de qué modelo económico se utilice, casi que achican, reutilizan… y no estoy hablando de política ambiental. Estoy hablando de política económica. Y cuando nosotros gobernamos, robustecemos, agrandamos, damos la posibilidad de que más lleguen a lugares de confort y de trabajo. Sí, puede ser que no todo esté perfecto. Pero sí hay una voluntad política de que el país vuelva a funcionar como antes de la pandemia y del endeudamiento de Mauricio Macri. Insisto en que si le siguen pegando a Cristina, lo único que van a encontrar es a un pueblo organizado, que sabe sus derechos. El pueblo siempre vuelve. Los pueblos nunca traicionan a aquellos que fueron leales con ellos, tal como queda demostrado con Perón, con Eva, con Néstor y con Cristina. Quizás sea algo que jamás van a entender los de otros bloques políticos: que el pueblo te ame, te lleve en la sangre. Hasta que las políticas públicas y económicas que manejen cuando lleguen al poder sean en beneficio del pueblo, no lo van entender. Algunos se preguntaban acá cómo se podía hacer para crear más capital. Cuando salieron los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner, en el Senado se proponía recuperar el dinero de la evasión para pagar la deuda externa. Quizás podemos empezar a traer esa plata fugada, que en el barrio se llama choreo, de casi 400 mil millones de dólares que están en el exterior y no están tributando en la Argentina, y no está creando fuentes de trabajo. Los invito a apostar a este modelo de país, porque este modelo es el que hace que todos y todas vivamos mucho mejor", finalizó la legisladora provincial de nuestra ciudad.

“Cuando Cristina fue presidenta, las nenas, además de soñar con ser docentes, médicas, abogadas, empezaron a soñar con ser presidentas de la Nación", señaló la diputada Alonso.