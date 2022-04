Suteba y Udocba de Campana plantearon cuestionamientos a la "hora extra" para el nivel primario

Si bien aclararon que todavía no tienen información oficial, sostuvieron que no se les puede imponer a los docentes "sobrecarga" de trabajo sin acuerdo previo y pusieron en duda las condiciones edilicias de las escuelas para soportar el incremento de la cursada y el solapamiento de turnos. La intención de implementar una hora extra de clase en el nivel primario es todavía un borrador y ya acumula cuestionamientos de los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional asegura que se trata de una medida necesaria para reforzar los contenidos vinculados a la matemática y la lecto-escritura, luego de dos años de complicada cursada virtual debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los sindicatos docentes locales pusieron en duda que la intención oficial pueda ser implementada con éxito sin un acuerdo paritario previo y la puesta en condiciones de los edificios escolares. "Rechazamos la modificación de todo el sistema educativo porque primero están los derechos laborales nuestros", manifestó Andrea Villarreal, secretaria general de Suteba Campana, ante la consulta de La Auténtica Defensa. El sindicato que a nivel provincial conduce Roberto Baradel se alineó a la CTERA, que por estas horas rechazó cualquier cambio que "vulnere derechos laborales" de sus afiliados. En ese sentido, Villarreal comentó que "todo lo que sea sobrecarga de trabajo para el docente no puede estar avalado si no es a través de una paritaria nacional o provincial, donde estén de acuerdo todas las partes". Por otro lado, comentó que "para que esto se pueda dar las escuelas tienen que estar preparadas, tiene que haber inversión educativa en el tema infraestructura", debido a que los establecimientos "no están preparados para esta modificación". "Creemos que antes tiene que haber acuerdos y resolverse cuestiones, de manera unilateral no se puede tomar semejante decisión", sostuvo Villarreal. Desde el gremio Udocba Campana la postura es similar, aunque subrayaron que no pueden emitir una opinión definitiva debido a que todavía no cuentan con información oficial. "Sobre la hora extra que se le agregaría a la jornada laboral dentro del nivel primario sinceramente no tenemos todavía en claro de qué manera se aplicaría y cómo se llevaría a cabo realmente, porque todos los trascendidos que conocemos son solamente periodísticos", explicó Marisa García, secretaria general. De todas maneras, la sindicalista dudó del proyecto ya que "de la manera que se plantea en los medios sería una cuestión bastante engorrosa de implementar prolijamente". "Cada uno de los docentes toma sus horas y organiza su vida en torno a los horarios que ya cumple. Vos imaginate una docente que tiene dos turnos, ¿cómo hace ahora para llegar de una escuela a la otra?", reflexionó García. Y amplió: "Me parece poco práctico el tema de poder aplicarlo, no entiendo de qué manera, cuando las escuelas ya están abarrotadas de gente y con poco personal para hacer las limpiezas". Además, advirtió por el solapamiento de los estudiantes de la mañana y de la tarde ya que "las escuelas no cuentan con las aulas suficientes como para que dos turnos se junten en un mismo establecimiento". Según trascendió, para llevar adelante la idea, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dispondrá tres alternativas. La primera es sumar una hora extra por día y adelantar el ingreso de los chicos a la escuela. Es decir, que el turno mañana pase de 7:00 a 12:00 o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 13:00 a 18:00 o de 13:15 a 18:15 horas. La segunda consiste en agregar una hora extra por día y retrasar la salida de los chicos. Aquí la dificultad se presenta en que los turnos se superpondrían. En tanto, la tercera opción es mantener las cuatro horas de clase por día en la semana y sumar una jornada los sábados. De esa manera, el Gobierno pretende pasar de 720 a 950 horas anuales de clase en primaria -equivalente a 38 días de clase- lo que colocaría a la Argentina entre los países de mayor presencia escolar de la región.

