El libro "Malvinas, 40 años. Veinte cuentos y un perdón" llegó al emblemático Palacio San Martín

Los autores del libro le acercaron un ejemplar del libro sobre vivencias de ex Combatientes al Director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública Alejo Sarna, quien lo recibió en el histórico edificio de la Cancillería. En la sede donde históricamente funcionó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que hoy tiene al campanense Alejo Sarna a cargo de la Dirección de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública de la Cancillería, se acercaron Mariana Lirusso, Victor Racedo y Lilia Rodas quienes entregaron al diplomático un ejemplar del libro "Malvinas, 40 años. Veinte cuentos y un perdón" realizado por los vecinos de la ciudad y que cuenta vivencias que tuvieron Ex Combatientes en el conflicto de Malvinas. En el "Salón Fontana", bautizado con ese nombre por el pintor argentino, los autores del libro junto a los Ex Combatientes de Campana Juan Carlos "Pini" Gómez y Hector "Coqui" Castellano, fueron recibidos por el Director Alejo Sarna. En el encuentro, los autores comentaron su vinculo personal con Malvinas, como Víctor cuyo hermano estuvo en el conflicto y quien nunca le habló de lo que había vivido en Malvinas: "las cosas que escuché fueron por haber estado haciendo otra cosa mientras él hablaba con otros ex combatientes de lo que habían pasado". A su vez, los ex Combatientes presentes contaron vivencias del conflicto que hicieron emocionar a todos los presentes, como "Coqui" quien contó que cuando los ingleses lo llevaban prisionero hacia Uruguay, un solado británico se le acercó, le vio la chapa y le dijo "happy birthay to you" porque era su cumpleaños, "ese día me dieron doble ración de comida" exclamó casi lagrimeando. También, de parte de Alejo Sarna se escuchó el recuento histórico, los avances en los organismos multilaterales y las consecuencias del conflicto en el plano diplomático: "durante la década del 60, en pleno proceso de descolonización de las grandes potencias, la diplomacia argentina logró hitos fundamentales como la Resolución 2065 que insta al Reino Unido y a Argentina a negociar la soberanía. La decisión de quienes comandaban el proceso militar, prácticamente derribó todos los esfuerzos diplomáticos y los avances que habíamos obtenido en el plano multilateral para lograr una resolución pacífica negociada de la controversia. Hoy seguimos pidiéndole al Reino Unido de Gran Bretaña que se siente a negociar con nuestro país la controversia, siempre eligiendo el camino de la negociación y la paz". Al finalizar, todos los presentes recorrieron las tres casas del Palacio San Martín donde visitaron el salón Libertador, el más grande del palacio que tiene obras de Antonio Berni como "El mundo prometido a Juanito Laguna". Escoltando esta gran obra de Berni, hay otras dos: "Juanito pescando" y "Juanito tocando la flauta", el Salón Dante Caputo en homenaje al Canciller de Raúl Alfonsín, como así también la réplica del Sable Corvo de San Martín ubicado en uno de los halls. También visitaron el patio del Palacio donde se encuentra una parte del muro de Berlín que en 1999 trajo de regalo el presidente alemán, Roman Herzog. De esta manera, en el histórico y monumental edificio que durante años perteneció a la acaudalada familia Anchorena de estirpe agroexportadora y gran poderío nacional, pero que desde 1936 es sede de la Cancillería donde se definieron y decidieron las cuestiones más importantes de la política exterior Argentina y donde hoy radica el corazón de la defensa de los derechos soberanos de Argentina sobre la Islas Malvinas, llegó el libro de los escritores campanenses, a la mano del Director de la Cancillería, también de la ciudad de Campana.