GAS ACORDADO La Argentina y Bolivia entablaron un acuerdo por la provisión de gas para el 2022 y, en el marco de una declaración conjunta en materia energética, informaron que serán 14mm de metros cúbicos diarios. Además, se estableció que queda abierta la posibilidad de volúmenes adicionales durante los meses de invierno. Así lo acordaron los presidentes Alberto Fernández y Luis Arce en una declaración conjunta que suscribieron en el marco de la visita a la Argentina del jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, que este jueves estuvo en Casa Rosada. Según se informó, se acordó "avanzar en la consolidación de la agenda energética bilateral, la cual conlleva, entre otros puntos, garantizar el suministro de gas en volúmenes significativos para la presente gestión". "Cuando hay necesidades todos tenemos que ayudarnos, como hermanos, como son Bolivia y Argentina. Muchas veces uno tiene deseo de hacer mucho más para poder ayudar, pero de chicos hemos aprendido que para apoyar al hermano se da lo que se tiene y no lo que le sobra", afirmó Arce.



PETRÓLEO DENEGADO El fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata Daniel Adler propuso la confirmación del fallo que suspendió las actividades de exploración petrolera off shore frente a las costas de esa ciudad balnearia. Se trata del proyecto denominado "Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenta Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)", que fue suspendido mediante una medida cautelar por el juez Santiago Martín. La medida fue apelada por el Estado Nacional y por las empresas que preveían realizar las tareas. "El desarrollo humano debe serlo con el medio ambiente y no en contra o pese a él", sostuvo el fiscal Adler. La suspensión de la exploración fue impulsada por una decena de organizaciones ambientalistas encabezadas por Greenpeace, que sostienen que "este proyecto constituiría un paso previo a la instalación de petroleras en la costa bonaerense". Las organizaciones reclaman la suspensión inmediata de la exploración sísmica -método que se emplea para localizar hidrocarburos en el fondo marino- en la Cuenca Argentina Norte del Mar Argentino. EMBAJADOR CONDENADO El embajador argentino en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que juzgó distintos hechos en el lapso de 2010 a 2015. La Justicia entrerriana lo encontró culpable del delito de negociación incompatible con la función pública. Además, fueron condenados los ex ministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados. El juicio analizó varios episodios, como "El sueño entrerriano", que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o "Causa del Mercosur", sobre contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. INDUSTRIA EN EXPANSIÓN La producción industrial registró en febrero una suba del 8,7% interanual y en el primer bimestre del año acumula un alza del 3,9% respecto a igual periodo del año anterior, según informó el INDEC. El Índice de Producción Industrial Manufacturero mostró en febrero una variación positiva de 4%, respecto del mes anterior, después de caer en enero un 0,8% por las paradas técnicas de las plantas y el período de vacaciones. El nivel sin estacionalidad de febrero se ubica 9,5% por encima del nivel pre-Covid de febrero 2020. Al comentar las cifras del INDEC, el Ministerio de Economía destacó que el nivel de actividad en la industria ya se encuentra "en niveles similares a los del mismo mes del 2018" cuando "crecieron de forma interanual casi todos los sectores".