Media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado

Tras cinco horas y media de sesión, la iniciativa recibió 37 votos afirmativos y 33 rechazos. Juntos por el Cambio votó en contra. Tras cinco horas y media de sesión en el Senado, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. La iniciativa impulsada por Gobierno recibió 37 votos afirmativos y 33 rechazos, y ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el escenario se presenta más complejo para el oficialismo debido a la correlación de fuerzas que allí impera. La aprobación en el Senado se dio en el marco de una carrera contrarreloj para sancionar una nueva ley antes del jueves que viene, cuando vencerá el plazo dispuesto por la Corte Suprema para reemplazar la normativa vigente. Juntos por el Cambio, que votó en contra del proyecto, no dio quórum al inicio de la sesión y recién bajó al recinto cuando el Frente de Todos consiguió el número para abrir el debate con la ayuda de senadores aliados. El proyecto original, enviado por el Poder Ejecutivo, había recibido dictamen favorable, pero se incorporaron cambios propuestos por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). El oficialismo no contaba con los votos suficientes para aprobar la ley, por lo que debió aceptar las modificaciones planteadas por el rionegrino, que apuntan a dotar al Consejo de una mirada y un funcionamiento más federal. El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo por el que declaró inconstitucional la ley vigente sobre el Consejo de la Magistratura, y concedió hasta el jueves 14 de abril para la aprobación de un nuevo marco normativo. Si eso no ocurriera, a partir del próximo viernes 15 se declararán inválidas todas las resoluciones que adoptase el Consejo de la Magistratura, paralizando a este órgano clave en el funcionamiento institucional de la Justicia. Pero además, la sentencia prevé restaurar la vigencia de la ley derogada en 2006, cuando se aprobó la reforma que redujo de 20 a 13 la cantidad de consejeros, y le quitó a la Corte Suprema representación en el órgano (detentaba la presidencia). Como miembro informante del oficialismo, Guillermo Snopek cuestionó duramente el fallo del supremo tribunal y defendió la reforma impulsada por el Gobierno, tras sostener que es imperioso "dejarles a los argentinos la media sanción para que el país no se quede sin legislación que avale este Consejo de la Magistratura". "Hoy la sociedad dice que la Justicia está peor vista que nosotros. Es momento de volver a recuperar esta justicia", enfatizó el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. En este sentido, llamó a "mejorar la calidad de la Justicia que tenemos" y afirmó que "tiene que haber un organismo que nombre a los jueces y controle su conducta". "Necesitamos una ley, no dejemos a la Justicia paralizada, tenemos la obligación de reglamentar", advirtió el jujeño.