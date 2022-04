Efemérides del día de la fecha, 8 de Abril

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO Establecido en el Cuarto Congreso Internacional Gitano celebrado en Serok (Polonia) en el año 1990, en este día se conmemora el Primer Congreso Mundial romaní/gitano, llevado a cabo en Londres (Inglaterra) en el año 1971, en el cual se instituyó la bandera y el himno gitano. A su vez, se reconoce la cultura, la historia y la lengua gitana y se hace un llamado a terminar con la discriminación. La bandera es verde y azul (simbolizando el campo y el cielo) con una rueda de carro roja en el centro (simboliza el camino desde la India y la libertad) mientras que el himno, "Gelem, Gelem" ("Anduve, Anduve"), fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos asesinados durante el nazismo. Se estima que entre 90.000 y 150.000 gitanos fueron asesinados por los nazis.



JUAN ROMÁN RIQUELME FESTEJA COMO EL "TOPO GIGIO" Hace 21 años Juan Román Riquelme realizaba el icónico festejo del "Topo Gigio" en La Bombonera: "No grité el gol por algo en especial, solo que a mi hija le gusta el ´Topo Gigio´ y nada más". En ese entonces, se disputaba la décima fecha del Clausura 2001 y el conjunto de Carlos Bianchi se enfrentaba contra el River de Américo Gallego en la cancha de Boca. Hugo Ibarra abrió el marcador a los 21 minutos del segundo tiempo y, cuatro minutos después, el arquero Franco Constanzo le cometió una infracción a Clemente Rodríguez provocando que el árbitro sancionara penal. Así, Riquelme pateó la pelota que tapó el guardameta "millonario" pero éste dio rebote y Román terminó convirtiendo el gol de cabeza. Tras marcar el gol, salió corriendo hasta la mitad de la cancha y, frente al palco presidencial, realizó el festejo que trascendió fronteras. Finalmente, a los 36 minutos, el árbitro volvió a sancionar penal y Guillermo Barros Schelotto selló el 3 a 0 final.



SE LANZA "JUST DANCE" Un día como hoy en el año 2008, Lady Gaga junto a Colby O´Donis lanzaba el sencillo "Just Dance". Perteneciente al álbum "The Fame" (2008) y compuesto por la cantante estadounidense con Akon y RedOne, la canción fue un éxito a nivel internacional: "Se siente realmente muy bien y cuando la escuchas, te hace sentir bien por dentro. Es tan simple como eso. No creo que sea ciencia en cuanto al corazón se refiere. Creo que es una canción para el corazón".