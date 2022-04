Servicio de Nutrición de CMR. Estos 10 tips van a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Son perfectos para grandes y chicos. 1. Ingesta de agua Todas las células del cuerpo necesitan de agua para funcionar, por eso es esencial ingerir suficiente. Una adecuada hidratación te puede ayudar a mejorar tu digestión, la función de tus riñones y lucir una piel más hidratada. Lo ideal es que consumas un promedio de 2 litros por día. 2. Consumir una porción de grasas saludables cada día Las grasas son esenciales para formar las membranas celulares, absorber vitaminas (A, D, E y K), obtener energía y formar hormonas (cortisol). Además, consumir grasas saludables monoinsaturadas y poliinsaturadas contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Algunos tips de nutrición para incorporar grasas saludables a tu plan son: -Consume pescados grasos como el atún o salmón 1 o 2 veces por semana. -Come una porción de frutos secos como merienda o colaciones o predeporte. -Cambia la manteca para cocinar por aceite de oliva junto a aceites de girasol para que no se queme con el calor de la hornalla. 3.Vigila la porción de grasas saturadas Las grasas saturadas son las llamadas grasa malas, son condenadas por muchos, pero la verdad es que puedes comer 1 gramo de ellas cada día sin problema. 4. Nunca te olvides de la fibra La fibra puede ayudarte a mantener la salud de tu sistema digestivo y controlar los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Unos tips de nutrición para agregar más fibra son: -Consumir pan, arroz, pasta y harinas integrales. -Come 5 o más porciones de frutas y verduras al día de diferentes colores. -Agrega legumbres a tus platos. 5. Cambia la sal refinada por sal del Himalaya La sal da sabor a las comidas y el sodio que contiene participa en muchas funciones corporales. Sin embargo, la OMS recomienda comer máximo 5 gramos diarios de sal para pacientes que no padezcan hipertensión. Para esto, la sal del Himalaya es una gran aliada. Esta sal no posee aditivos y su sabor es más intenso, por lo que necesitas de menor cantidad para dar sabor a las comidas. Además, puedes usar más especias de las que quieras, como comino, romero, ajo o pimienta para cocinar y reducir el consumo de sal de mesa. 6. Agrega siempre proteínas en tu plato Incluir una porción de proteínas en cada plato según las indicaciones Nutricionales. Tu cuerpo requiere de las proteínas para formar los diversos órganos y sistemas (cómo los músculos, hormonas y enzimas). Algunas estrategias para consumir más proteínas son: -Agrega una porción de carnes magras. -Complementa con otros alimentos como legumbres, nueces, huevos y derivados de la soja. 7. Come más verduras y frutas frescas La OMS recomienda comer 400 gramos diarios de frutas y verduras frescas. Ellas te proporcionan fibra, minerales y vitaminas esenciales para el funcionamiento de todos los órganos. Por eso, necesitas consumir más frutas y verduras frescas. También puedes comer la fruta en jugos y las verduras al vapor o salteadas. 8. Cuidado con los azúcares La OMS hace énfasis en la importancia de reducir el consumo de azúcares. Ya que la ingesta excesiva de ellos puede aumentar el riesgo de sufrir obesidad y diabetes. Estos alimentos solo pueden constituir un 10% o menos de tu ingesta calórica diaria. Esto equivale a un poco menos de 250 ml de tu gaseosa favorita. 9. Reduce o evita el consumo de bebidas alcohólicas El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es dañino para tu salud. La ingesta crónica puede ocasionar daños al hígado, riñones, corazón y páncreas. Lo ideal sería restringir el consumo de alcohol. Lo recomendable es que las mujeres tomen solo 1 trago por semana y los hombres como máximo 2 tragos por semana. 10. Complementa tu nutrición con actividad física El último de los tips de nutrición es incorporar actividad física a tu vida como complemento a tu alimentación. Esto te ayuda a: -Fortalecer los músculos y articulaciones. -Mejorar la función de tu corazón. -Liberar el estrés. -Activar la circulación sanguínea. La OMS recomienda practicar 150 minutos de ejercicio físico cada semana. Es decir, 30 minutos diarios por 5 días a la semana. Puedes hacer una caminata rápida, bailar, nadar, ir al gimnasio o lo que gustes. Y hasta aquí, 10 tips de nutrición para llevar una vida más saludable. No se trata de cambiar tus rutinas drásticamente ni renunciar por completo a tus gustos. La clave es ser constantes con estos sencillos hábitos. ¡Si no sabes por dónde empezar o sos un deportista de alto rendimiento te esperamos en CMR para que realices tu consulta y te acompañemos en los cambios saludables de tu alimentación!



Centro Médico Rawson - https://cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606