El pasado fin de semana, los Caballeros cosecharon cinco victorias ante UNLaM, mientras las Damas sumaron dos triunfos frente a Leloir. Este sábado se miden con Defensores de Moreno y Presidente Derqui, respectivamente. El pasado fin de semana, las categorías juveniles masculinas y femeninas del Club Ciudad de Campana disputaron la cuarta fecha del Campeonato Oficial de Divisiones Inferiores organizado por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). La tira masculina compite en el Nivel A y, en esta oportunidad, fue local frente a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en una jornada en la que cosechó cinco victorias. Los resultados fueron los siguientes: -Sub 12: Ciudad de Campana 3-2 UNLaM (15-12, 15-11, 10-15, 9-15 y 15-12). -Sub 13: Ciudad de Campana 3-2 UNLaM (15-10, 11-15, 15-11, 14-15 y 15-7). -Sub 14: Ciudad de Campana 1-3 UNLaM (19-25, 23-25, 25-18 y 21-25). -Sub 16: Ciudad de Campana 3-1 UNLaM (25-16, 14-25, 27-25 y 25-17). -Sub 18: Ciudad de Campana 3-2 UNLaM (22-25, 21-25, 25-12, 26-24 y 15-11). -Sub 21: Ciudad de Campana 3-1 UNLaM (25-22, 20-25, 25-20 y 25-15). En tanto, por la cuarta fecha de la Zona 1 del Nivel C, las Damas se presentaron como visitantes frente a Instituto Leloir, en una jornada en la que lograron dos victorias. Los resultados del encuentro fueron los siguientes: -Sub 13: Instituto Leloir 0-3 Ciudad de Campana -Sub 14: Instituto Leloir 3-1 Ciudad de Campana (12-25, 25-9, 25-23 y 25-13) -Sub 16: Instituto Leloir 2-3 Ciudad de Campana (21-25, 20-25, 25-16, 25-13 y 5-15). -Sub 18: Instituto Leloir 3-1 Ciudad de Campana (25-14, 25-19, 22-25 y 25-18). -Sub 21: Instituto Leloir 3-1 Ciudad de Campana (23-25, 25-22, 25-10 y 25-18). Este sábado 10 de abril, desde las 10.30 horas, la tira masculina se presentará como visitante frente a Defensores de Moreno por la quinta fecha del Nivel A. Y también el sábado, pero como local, la tira femenina recibirá la visita de Presidente Derqui desde las 10.30 por la quinta fecha del Nivel C1.

LOS TRICOLORES FUERON LOCALES FRENTE A UNLAM.