Pereyra debe definir a los reemplazantes de Albano y Tello, quienes fueron expulsados ante Gimnasia (M). Además, aguarda por la evolución de Camisassa, quien arrastra una sobrecarga muscular. Hoy comienza la 10ª fecha.

El plantel de Villa Dálmine tendrá hoy su último entrenamiento antes del partido que afrontará mañana ante All Boys por la 10ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional.

Después de la derrota sufrida ante Gimnasia de Mendoza como local, el Violeta viajará hasta Floresta con la idea de retomar la senda positiva que había transitado desde la asunción de Carlos Pereyra como DT (empate ante Chaco For Ever y goleada frente a San Telmo).

Sin embargo, no la tendrá fácil: All Boys ha demostrado buen funcionamiento en estas primeras nueve fechas, al tiempo que "Jetín" deberá meter mano en la formación por las expulsiones de Valentín Albano y Laureano Tello. Además, tiene en duda a Braian Camisassa y Federico Mazur y seguirá sin poder contar con Fernando Moreyra (continúa con la rehabilitación por su esguince de rodilla).

Por ello, la alineación titular para mañana presenta todavía algunas dudas. En el lateral derecho jugaría Agustín Alberione, quien volvió de su desgarro frente a Gimnasia (M) y tiene ventaja sobre Mazur, que estuvo con un cuadro febril durante la semana.

En tanto, en el mediocampo, Pereyra maneja diferentes opciones, aunque Emiliano Agüero y Rafael Sangiovani son las principales alternativas para reemplazar a Laureano Tello y ante la posibilidad de que Camisassa, quien arrastra una sobrecarga muscular, no llegue en condiciones para el duelo en Floresta.

Otra posibilidad para "Jetín" sería ubicar a Mazur en el lateral derecho y adelantar a Alberione, pero lo dicho: el exjugador de Chacarita no pudo entrenarse con normalidad por un cuadro febril.

Este panorama comenzará a despejarse este viernes, luego de la última práctica previa al partido de mañana a las 15.30 horas, cuando se definan los jugadores convocados para viajar a Floresta.

ARRANCA LA FECHA

Este viernes comenzará a disputarse la 10ª jornada de este Campeonato 2022 de la Primera Nacional: desde las 21.10 horas, Atlético de Rafaela recibirá a Alvarado de Mar del Plata.

La Crema acumula tres juegos sin victorias y con 9 puntos se ubica en el 28º lugar. Por su parte, Alvarado llega a este encuentro tras vencer 1-0 a Guillermo Brown (PM) luego de la salida de Walter Coyette de la dirección técnica.

La programación de la fecha continuará de la siguiente manera:

-Sábado: All Boys vs Villa Dálmine (15.30), Atlanta vs Deportivo Morón (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Almirante Brown (16.30), San Martín de San Juan vs Temperley (17.30), Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Madryn (18.10) y Agropecuario vs Mitre (20.30).

-Domingo: Brown de Adrogué vs Deportivo Maipú (11.00), Instituto vs Sacachispas (14.10), San Telmo vs Gimnasia de Jujuy (15.30), Guillermo Brown vs Almagro (15.30), Tristán Suárez vs Ferro Carril Oeste (15.30), Chacarita vs Nueva Chicago (16.40) y Chaco For Ever vs Flandria (18.00).

-Lunes: Defensores de Belgrano vs Quilmes (17.05), Güemes vs Belgrano (19.10), Santamarina vs Estudiantes de Río Cuarto (20.30) y San Martín de Tucumán vs Independiente Rivadavia (21.10).



ALBERIONE RETORNÓ DE SU DESGARRO ANTE GIMNASIA (M) Y SE PERFILA COMO TITULAR PARA JUGAR ANTE ALL BOYS.

INVITADOS POR EL MUNICIPIO, MÁS DE 70 CHICOS FUERON A LA CANCHA

La iniciativa está destinada a niños que asisten a merenderos de la ciudad.

Más de 70 chicos que concurren a merenderos de la ciudad vivieron un sábado diferente al disfrutar por primera vez de un partido oficial deVilla Dálmine.

La iniciativa fue impulsada por el Municipio, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Hábitat a cargo de Marcos Bongiovanni, y forma parte de un trabajo conjunto que se realiza con el club para que todos los niños tengan la posibilidad de conocer el estadio y alentar al equipo.

Según se informó, esta acción solidaria se replicará a lo largo del año para alentar al equipo campanense en cada partido que juegue de local.



Muchos de los chicos conocieron por primera vez el estadio Violeta de mitre y puccini.