El Partido Justicialista vuelve a tener casa propia

La flamante unidad básica de Sarmiento y Rawson fue inaugurada ante una multitud de militantes y referentes gremiales. Carlos Ortega anunció que una de sus grandes responsabilidades será "unir al peronismo" y aseguró estar "cien por ciento preparado" para liderarlo. Ante una multitud, el Partido Justicialista de Campana inauguró oficialmente ayer su sede partidaria ubicada en la esquina de Sarmiento y Rawson. Carlos Ortega encabezó el acto y anunció que una de sus grandes responsabilidades será "unir al peronismo" para encausarlo de vuelta hacia las riendas del Municipio. El referente del Frente de Todos destacó que el viernes fue un "día de fiesta para el peronismo en Campana". Afuera, a pocos minutos de comenzar el acto, una multitud compuesta por militantes políticos y gremiales, junto a vecinos y vecinas, esperaban con ansiedad creciente a los oradores y la apertura protocolar de la sede. "Después de tantos años podemos hoy disfrutar de una sede para discutir, ponernos de acuerdo, abrazarnos y compartir un lugar físico", celebró Ortega, quien de inmediato recordó a otro conductor del justicialismo como Jorge Varela: "Ayer hubiese cumplido 65 años y nos parecía oportuno festejar este día como un homenaje a él, al peronismo y a todos los militantes de la ciudad de Campana". "No creo mucho en las cuestiones fundacio-nales. No vine acá para hacer todo de nuevo. Hay una historia detrás del peronismo de Campana: la historia de Ghione, de Armesto, de Cáceres, de Varela y de Stella Giroldi. Hay que respetar esa historia. Las personas que no respetan sus raíces, después el árbol no crece muy bien. Por eso, hay que respetar nuestra historia, fundamentalmente lo que nos vinieron a proponer nuestros fundadores, Eva y Perón, y lo que propusieron en estos últimos años Néstor y Cristina", manifestó Ortega. Del acto participaron la diputada provincial Soledad Alonso, el resto del Consejo Directivo del PJ Campana y gremios como Secasfpi y ferroviarios. "Una de las tareas más importantes que tengo como presidente del PJ es buscar la unidad del peronismo. Es lo más importante. Máximo Kirchner nos dio una pauta de lo que tiene que ser: no un amontonamiento, amucharse en una lista todos los dirigentes cuando la gente está por otro lado, sino que tenemos que unirnos para que de una vez por todas el peronismo gobierne la ciudad de Campana", expresó el titular del PJ Campana. En ese sentido, Ortega destacó "la voluntad política" suya y del resto de su conducción, prometió luchar por un partido "para que no sea un sello vacío, para que el PJ no sea solamente una casa, sino que salga a la cancha y pueda disputarle el poder al PRO en Campana·. "El inicio es muy bueno. Lo vemos en la calle. Vemos la necesidad de la militancia de poder expresarse, y fundamentalmente de poder abrazarse, porque hace mucho tiempo que no nos encontramos los peronistas. Y me parece que es momento del encuentro, del abrazo y de estar todos juntos", aseveró. Y en tono aperturista, añadió: "El peronismo se nutre de todas las esencias, fundamental del trabajo, y no hay mejor forma de representarlo que el gremialismo. Es la columna vertebral del Justicialismo. Pero también hay que tener en cuenta a los movimientos sociales, los dirigentes barriales, las agrupaciones. Es el momento del diálogo, de escucharnos y de estar de una vez por todas juntos pero para ser protagonistas, no persone-ros de la derrota". De cara a una eventual competencia electoral, el titular del PJ Campana se ve "totalmente preparado, al cien por ciento" para liderar al peronismo "porque es el momento de despegar, de unirse, de poder estar todos juntos, de abrazarnos para que podamos ganar en Campana".

Una multitud de vecinos y vecinas acompañaron ayer la inauguración de la nueva sede del Partido Justicialista de Campana, ubicada en la esquina de Sarmiento y Rawson.





El presidente del PJ Carlos Ortega habló frente a una multitud compuesta por militantes políticos y gremiales, vecinos y vecinas que acompañaron la inauguración oficial de la nueva sede del PJ





El flamante presidente del PJ Carlos Ortega anunció que una de sus grandes responsabilidades será "unir al peronismo" para encausarlo de vuelta hacia las riendas del Municipio.





La diputada provincial Soledad Alonso fue una de las oradoras en el acto de inauguración de la nueva sede del PJ Campana de Rawson y Sarmiento.





La recién asumida vicepresidente del Partido Justicialista Campana, Maria Eugenia Giroldi, también hizo uso de la palabra.





El justicialista Walter Correa, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) y diputado nacional mandato cumplido acompañó la inauguración de la nueva sede del PJ Campana.