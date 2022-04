Hondo pesar por el fallecimiento del periodista Claudio López Ruiz

P U B L I C



El reconocido conductor de "Hablando claro" tenía 58 años y atravesaba un fuerte cuadro gripal. Semanas atrás, había fallecido Gustavo, su hermano mayor. "Recaída gripal. Algo de fiebre. Dolores varios. Entró muy fuerte la gripe. Y no es COVID para los que insisten con ello" escribió el periodista Claudio López Ruiz en su muro de Facebook este lunes y ayer, viernes, se conoció la triste noticia de su deceso. Venía de un duro golpe emocional, luego de tener que despedir a su hermano mayor, Gustavo, a mediados de marzo último. Fue en 1988 cuando abrazó el periodismo, destacándose particularmente en la radio. Su extensa trayectoria lo encuentra realizando sus primeros pasos en FM Sonidos, junto a Guillermo Rodoni. Luego tuvo aire en los inicios de FM Campana, cuando era dirigida por José Álvarez y Oscar Francolino; y a principios de los 90´s, convocado por Carlos Abatángelo y Claudia Giuppone, ancló en FM Simple. Incluso, junto a Pedro Orquiguil, condujo el ciclo "Campana, puerta y puertos del Mercosur", por radio El Mundo, del cual siempre estuvo muy orgulloso. En la gráfica incursionó por el periódico regional El Candil, creó y editó el semanario El Ciudadano. También escribió para Tía Chola, y Ámbito Político, y formó parte del staff de La Noticia Regional; además de publicar una columna política en este medio, la que discontinuó la década pasada. Secretario de Prensa y luego de Previsión Social del Sindicato de Empleados Municipales de Campana, creó la agencia de noticias A.S.P.E.N., fue Presidente del Foro de Seguridad y de la Comisión de Avance Contra la Impunidad; Secretario del CI.PE.CA.; uno de los principales mentores del monumento a José Luis Cabezas que se encuentra en la plaza Eduardo Costa, e incluso intentó infructuosamente organizar sindical-mente a los trabajadores de prensa de Campana. Con 33 temporadas ininterrumpidas en el aire, su programa semanal "Hablando claro" que se emitía por FM Simple, fue precursor a nivel local del periodismo político y de análisis, invitando al debate y a la reflexión a sus diferentes actores, siempre desde una mirada poco condescendiente y comprometida con la realidad: "Me gusta decir lo que creo y lo que pienso, tratando de no ofender. Aunque de por sí, la opinión bien planteada no tiene por qué enojar o molestar a nadie. Todo lo hago con respeto y espero que se respete mi opinión. Nada más que eso es lo que espero", señaló alguna vez en una entrevista concedida a nuestro medio. Desde estas páginas hacemos llegar nuestras condolencias a familiares, amigos y allegados por tan lamentable pérdida.

