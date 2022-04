Desde las 15.30 horas, el Violeta enfrenta a All Boys como visitante después de la goleada sufrida ante Gimnasia (M). Alberione y Agüero reemplazarían a los expulsados Albano y Tello. Después del desvirtuado partido frente a Gimnasia de Mendoza y tras ese 1-5 que cortó la recuperación que venía mostrando el equipo, Villa Dálmine viajará hoy hasta Floresta para medirse ante All Boys y tratar de retomar la senda positiva en este Campeoanto 2022 de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la 10ª fecha, se disputará desde las 15.30 horas y contará con el arbitraje de Juan Pafundi, cuyo único antecedente con el Violeta es la reciente derrota 3-0 como local frente a Santamarina por la tercera fecha del actual torneo. Para este compromiso, Carlos Pereyra sumó nuevos problemas al momento de conformar la alineación titular: Fernando Moreyra continúa en rehabilitación de su esguince de rodilla; Federico Mazur no pudo entrenar durante la semana por un cuadro gripal; y tanto Valentín Albano como Laureano Tello deben cumplir una fecha de sanción por las expulsiones sufridas en la fecha pasada. De esta manera, "Jetín" recurrirá a Agustín Alberione (quien volvió de su desgarro ante Gimnasia) para jugar como lateral derecho en reemplazo de Albano y completar la línea defensiva junto a Facundo Gómez, Gabriel Pusula y Diego Martínez. En el mediocampo, afortunadamente, podrá contar con Braian Camisassa (ante Gimnasia debió salir por una fuerte sobrecarga muscular) y en lugar de Tello ingresará Emiliano Agüero. Así, Camisassa, Agüero y Nicolás Bertochi se repartirán la mitad de cancha, mientras Ezequiel D´Angelo se movería con mayor libertad para tratar de convertirse en el enlace que pueda conectar con Lautaro Díaz y Juan Pablo Zárate. Entonces, los once titulares de Villa Dálmine esta tarde serían: Germán Montoya; Alberione, Gómez, Pusula, Martínez; Bertochi, Agüero, Camisassa; D´Angelo; Díaz y Zárate. La nómina de convocados la completan Alan Sosa, Francisco Salerno, Rafael Sangiovani, Gino Olguin, Franco Costantino, Joaquín Rikemberg, Juan Farías (primera citación), Francisco Nouet y Federico Haberkorn. El Violeta llega a este encuentro en la 32ª posición, con 7 puntos en nueve fechas. Por su parte, All Boys arriba después de haber perdido su invicto ante Belgrano en Córdoba, en un partido que el Pirata le revirtió en los minutos finales. Hasta ese juego, el Albo sumaba 3 victorias y 4 empates en siete presentaciones. Y con esos 13 puntos ocupa actualmente la 10ª ubicación, a pesar que ya quedó libre. El conjunto de Floresta es dirigido por Aníbal Biggeri y hoy no podrá contar con Tomás Oneto, expulsado en Córdoba por doble amonestación. En su lugar ingresaría Leandro Martínez Montagnoli y, entonces, los once del Albo serían: Andrés Desabato; Cristian Marcial, Martínez Montagnoli, Ignacio Vázquez, Marcos Sánchez; Hugo Soria, Matías Muñoz; Facundo González, Nicolás Barrientos, Fernando Brandan; y Octavio Bianchi.

EMILIANO AGÜERO TENDRÁ SU PRIMERA TITULARIDAD DESDE LA LLEGADA DE PEREYRA A LA CONDUCCIÓN TÉCNICA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Villa Dálmine ganó en 15 ocasiones y All Boys se impuso en 12 encuentros. Empataron 9 veces. El Violeta convirtió 34 goles, mientras el Albo marcó 31. COMO LOCAL ALL BOYS: Jugaron 18 veces: Villa Dálmine ganó 6 partidos (15 goles) y All Boys venció en 9 oportunidades (19 goles). Igualaron en 3 encuentros. EL ÚLTIMO ENCUENTRO: El sábado 28 de agosto de 2021, por la 23ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine empató 0-0 frente a All Boys. El arbitraje estuvo a cargo de Lucas Comesaña. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula siete partidos sin perder frente a All Boys, con 3 victorias y 4 empates. La última derrota fue en Floresta, el viernes 18 de septiembre de 2015, por la 34º fecha de la B Nacional: 1-0 con gol de Hernán Rivero. Como visitante, cosecha tres partidos sin perder, con 2 victorias y 1 empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE SIN GOLES DE 1988 El sábado 1º de octubre, por la 11º fecha del Campeonato de Primera B 1988/89, igualaron 0-0 en Floresta. ALL BOYS (0): Alejandro Molina; Walter López, Félix Germán Zárate González, Gustavo R. De la Llera y Diego Medina; Esteban Del Río, Luis Américo Valoy y Delgado; Ariel Omar Cieri, Alejandro Novarese (Guillermo A. Calleri) y Jorge A. Rojas. DT: José Santos Romero. SUPLENTES: Heredia, Marcelo A. Casanova, Bustos y Gallardo. VILLA DÁLMINE (0): Carlos Alberto Tallarico; José Alberto Céliz, Ramón Alberto Benicelli, Oscar Ernesto Barrios y Oscar Horacio Rodríguez (Hugo Genaro); Gustavo Pablo Balugano, Ricardo Martín Urán y Antonio Fernando Labonia; Sergio Masmuh (Jorge Ramírez), Pedro Julio Galván y Roberto Fabián Cena. DT: Roberto "Pipo" Ferreiro. SUPLENTES: Rafael Pietrobono, Gustavo Pablo Bartolucci y Carlos Alberto Acuña. CANCHA: All Boys. ÁRBITRO: Gustavo De Gennaro. RECAUDACIÓN: 13.099 Australes. TERCERA: All Boys 1 - 1 Villa Dálmine (Daniel Omar Robina). OTROS CINCO PARTIDOS Además de Villa Dálmine ante All Boys, este sábado se jugarán otros cinco encuentros correspondientes a la 10ª fecha del campeonato: Atlanta vs Deportivo Morón (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Almirante Brown (16.30), San Martín de San Juan vs Temperley (17.30), Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Madryn (18.10) y Agropecuario vs Mitre (20.30). La programación se abrió anoche, en Rafaela, donde Atlético goleó 4-0 como local a Alvarado de Mar del Plata y logró mejorar su imagen en este irregular arranque de campeonato que está teniendo La Crema. El visitante, que tuvo al campanense Nazareno Solís como titular, no pudo mantenerse en la senda positiva después del triunfo que había conseguido ante Guillermo Brown (PM) en la fecha pasada.