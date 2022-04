Con árboles para el barrio, la Agrupación Melo homenajeó a Charly Schneider en Las Praderas

P U B L I C



En su recuerdo se plantó un jacarandá en la plaza. Además, también se entregaron más de un centenar de diferentes especies arbóreas. "No hubo un solo vecino que no quisiera un árbol, no solo por el medio ambiente, sino por lo que significó Charly para el barrio", remarcó Javier Contreras. La agrupación peronista "Julio Armando Melo", integrante de Juntos, realizó este viernes un emotivo homenaje a Charly Schneider con la plantación de un jacarandá en la plaza de Las Praderas y, también, con la entrega de más de un centenar de diferentes especies arbóreas a vecinos del barrio donde el periodista y fotógrafo fallecido realizó una comprometida tarea comunitaria. "No hubo un solo vecino que no quisiera un árbol, no solo por lo que representa para el medio ambiente, sino por lo que significó Charly para el barrio. Eso potenció la actividad y nos hizo sentir orgullosos de nuestro compañero", remarcó Javier Contreras, quien encabezó el acto junto a Alejandra Fernández, compañera del militante y comunicador de la ciudad fallecido en enero de 2021. "Con su trabajo comunitario, Charly aportó mucho a Las Praderas y eso quedó demostrado hoy con la cantidad de gente y diversidad de actores que se acercaron", agregó el referente de la Agrupación Melo. Además, del homenaje también participaron otros concejales de Juntos como Christian Amaya, Ernesto Meiraldi y Ángela Medina, que acompañaron también a sus pares Sabrina Pérez y Roberto Gómez y a la consejera escolar Fernanda Lago, quienes a su vez integran la Agrupación Melo. "Estamos felices, es un día muy emotivo para nosotros. Pensábamos entregar 40 árboles y terminamos entregando 120. Y nos quedamos cortos. La movida tuvo una gran recepción y eso marca el impacto que ha tenido Charly en Las Praderas", señaló Contreras. "Nosotros tampoco lo olvidamos. Sigue muy presente en nuestra agrupación y lo recordamos siempre con una sonrisa, haciendo actividades que a él tanto lo entusiasmaban y que tienen que ver con darle a los vecinos herramientas para no depender exclusivamente de una asistencia directa", añadió. A su vez, el referente de la Agrupación Melo anunció que extenderán la entrega de árboles "a todo el barrio" y que se comprometieron, incluso, con limoneros y un corredor árboles de cítricos para continuar con esta actividad en homenaje al recordado Charly.

Una gran cantidad de vecinos y militantes se sumaron a la actividad.





Alejandra Fernández, compañera de vida de Charly Schneider, también participó del emotivo acto.





Homenaje a Charly Schneider en Las Praderas.