Efemérides del día de la fecha, 9 de Abril

DÍA DE LA CARDIOLOGÍA ARGENTINA

Instituido mediante la Ley 27.052 en el año 2014, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Todo comenzó en el año 1934 cuando se publicó el primer número de la "Revista Argentina de Cardiología": "La creación de la revista permitió, entre otros logros, la recolección de información y estadística y demostró el fuerte impacto de la morbimortalidad de la enfermedad cardiovascular en la Argentina" escribió el Dr. Alejandro Hershson en la página de la SAC. Posteriormente, los profesionales fundaron la SAC, organización científica cuya misión es ser "líder en la salud cardiovascular dedicada a implementar la educación continua de profesionales y su evaluación permanente, a ocupar el lugar de interlocutor central en la elaboración de estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad cardiovascular y su difusión a la comunidad".

FALLECE XUL SOLAR

Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari nació el 14 de diciembre del año 1887 en San Fernando, Buenos Aires. Durante su estadía en Europa decidió dedicarse al arte por lo que tomó los pinceles y pintó sus primeros cuadros "Nido de fenices" y "Entierro", en Italia, además comenzó a estudiar astrología. A éstos le seguirían las obras "Ritmos", "Pegaso al sol", "San Francisco", "Paisaje Bunti", "Hombre con sierpe", "Lago Monti" y "Proyecto". Al regresar al país, colaboró con notas para la revista "Martín Fierro", en la que conoció a Jorge Luis Borges, escritor con el que entabló una gran amistad. En el año 1925 participó en la muestra colectiva Primer Salón de Artistas Independientes, donde expuso "Kiosco", "Figura", "Cabeza de inglés" y "Hierodanza". Más adelante, en el año 1953, su fascinación por la astrología se plasmó en sus obras "Zodíaco", "Signos zodiacales impares" y "Signos Zodiacales pares".

Por otra parte, creó dos lenguas nuevas: el neocriollo, lengua cuya base era el español y el portugués y que, según Xul, uniría a todos los habitantes de Sudamérica; y la panlengua que tenía una raíz numérica y astrológica, era monosilábica y sin gramática. También modificó el ajedrez tradicional creando el "Pan-ajedrez": "Un juego de habilidad combinatoria, independiente del azar, para una nuestra civilización más perfecta en lo intelectual, científico y estético, que ha de crear en esta paz". Falleció en el año 1963, en Tigre, Buenos Aires.

SE LANZA "FEARLESS (TAYLOR´S VERSION)"

Un día como hoy en el año 2021, Taylor Swift lanzaba el álbum "Fearless (Taylor´s Version)". Producido por la cantante estadounidense junto a Jack Antonoff y Christopher Rowe e integrado por canciones compuestas por la artista con Liz Rose y Rowe, el disco según Swift trató de ser fiel a las melodías iniciales: "Realmente quería que esto fuera muy fiel a lo que pensé inicialmente y a lo que había escrito inicialmente; pero mejor, obviamente". Entre las canciones se encuentran "Love Story", "You Belong with Me", "Change" y "Mr. Perfectly Fine".