Toyota Argentina anunció la designación de Gustavo Salinas como su nuevo Presidente

Daniel Herrero, quien ocupó la posición durante 12 años, se retira de la compañía, pero continuará vinculado a la marca japonesa, como Presidente de Toyota Plan y Coordinador de las actividades de GAZOO Racing. En el marco de su transformación global de empresa automotriz a una empresa de servicios de movilidad, Toyota Argentina anunció la designación de Gustavo Salinas como nuevo presidente de la filial local a partir del próximo 2 de mayo. Salinas se incorporó a Toyota en el año 1996 y luego de ocupar diferentes posiciones de dirección tanto en Argentina, Brasil y Japón, se desempeñó hasta la actualidad como Director Regional Comercial para Toyota Latinoamérica y el Caribe, posición que mantiene en forma concurrente. Además de dar continuidad al proyecto de negocio sustentable que la compañía desarrolló durante los últimos 25 años en el país, Salinas tendrá el desafío de liderar el proceso de transformación de Toyota Argentina en una empresa de servicios de movilidad y de introducción de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. Daniel Herrero se retira de la compañía luego de haber conducido por 12 años un fuerte proceso de inversión y generación de empleo en las operaciones locales, que permitieron a Toyota Argentina alcanzar en el año 2021 por primera vez en su historia, el liderazgo tanto en producción, ventas y exportaciones. Daniel también lideró el desarrollo de vehículos bajo la marca global GAZOO Racing y el lanzamiento de Toyota Mobility Services (hoy KINTO), la plataforma pionera en servicios de movilidad de la región entre otros logros. Sin embargo, Herrero continuará vinculado a la marca japonesa como Presidente de Toyota Plan y Coordinador de las actividades de GAZOO Racing. Masahiro Inoue, CEO de Toyota Latinoamérica y el Caribe dijo: "Daniel es un líder excepcional que ha hecho de Toyota Argentina una de las compañías más admiradas del país. Su rol en el desarrollo de Argentina como base de exportación de pick-ups para toda la región, permitió que hoy Daniel sea reconocido como uno de los hombres de negocios más respetados de su generación. Quisiera agradecerle en forma personal, y en nombre del Directorio, por su contribución al desarrollo de la compañía y del país. Habiendo ocupado diferentes posiciones de dirección tanto en Argentina, Brasil y Japón, Gustavo tiene un profundo entendimiento sobre las tendencias globales de la industria que encara la transformación más profunda de los últimos 100 años. Todos los integrantes de Toyota Latinoamé-rica y el Caribe le damos la bienvenida en su nuevo rol y le deseamos el mayor de los éxitos bajo el lema "One Toyota". Daniel Herrero, afirmó: "Quiero felicitar a Gustavo por su nombramiento. Habiendo trabajado junto a él por muchos años, confío que, bajo su conducción, Toyota Argentina continuará su proceso de crecimiento en el país y en la región. Ha sido un honor liderar Toyota Argentina durante los últimos 12 años. Me he visto honrado con el compromiso de todos nuestros colaboradores y la pasión que cada uno de ellos pone en mejorar nuestras operaciones día a día. También quisiera agradecer a toda nuestra cadena de valor, clientes, sindicatos, proveedores, concesionarios, autoridades gubernamentales y a la comunidad de Zárate, con quien hemos trabajado codo a codo para consolidar el proyecto de negocio sustentable y de largo plazo de Toyota en Argentina". Al mismo tiempo, Gustavo Salinas dijo: "Es para mí un enorme privilegio conducir Toyota Argentina. También quisiera agradecer muy especialmente a Daniel por su extraordinario liderazgo de la compañía durante estos 12 años".

Salinas (55) es argentino. Licenciado en Administración de Empresas, está casado y tiene dos hijos.