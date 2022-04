Un recuerdo infantil sobre esta Semana Santa: El bacalao con garbanzos que hacían las abuelas italianas y españolas que aromatizaban las casa vecinas y compartían con las familias… A pocos días de Semana Santa las comidas con pescado y verduras son una tradición y esta es la comentada por todos. Espero que sean unas celebraciones importantes para todos, aquí les dejo una receta típica de estas fechas. INGREDIENTES DE LA MASA - 3 tazas de harina leudante. - 100 grs. de manteca (opción 1 vaso de aceite). - 2 huevos. - 1 vaso de agua fría. - Sal, pimienta, pimentón a gusto. INGREDIENTES DEL RELLENO - 1 lata de atún al agua grande (2 chicas). - 1 cebolla. -2 dientes de ajo. - 1 hija de laurel ½ morrón rojo. - 2 huevos duros. -1 tomate. - Aceitunas verdes sin carozo (opcional). - Aceite, sal, pimienta ají molido. PREPARACIÓN Masa: Tamizar la harina y colocar en la mesa poner sal, pimienta y pimentón a gusto. Cortar la manteca blanda –no derretida- en trocitos y poner en el centro. Mezclar bien con la harina, hacer un hueco poner los 2 huevos e ir uniendo de a poco con agua fría para hacer una masa suave. Dejar descansar tapada en la heladera. Relleno: Cortar la cebolla, ajo, el morrón en juliana y rehogar con aceite, colocar el atún sin el líquido, mezclar y condimentar. Cortar los huevos duros en cuartos y el tomate en rodajas. Armado: Separar en 2 partes la masa y estirarla no muy fina y de acuerdo al molde si es redondo o rectangular darle la forma. Colocar el relleno y arriba los huevos, tomate y aceitunas. Tapar con la otra parte de la masa y hacer un repulgue. Pinchar la masa para que evapore y no se rompa. Cocinar en horno medio. Si es mucha masa, hacer una tarta de jamón y queso o de las verduras de la heladera salteadas y con queso. Si no tienen ganas o tiempo de amasar comprar pascualina… ¡Pero no es lo mismo! ;)







Berta Chudnobsky / berta.chudnobsky@gmail.com