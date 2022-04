Salsa Provenzal: una buena alternativa para acompañar carnes rojas a la parrilla

En el sur de Francia, entre el mar y la montaña, hay una tierra inundada de luz, una tierra mediterránea. Estás en Provenza-Alpes-Costa Azul: aquí el mar está a tus pies y las cumbres alpinas están a solo unas horas en coche. El Mediterráneo acuna tu estancia en el azul. Es posible, tras su recorrido, descubrir hermosos pueblos, provenzales, con sus extraordinarios panoramas, sus impresionantes paisajes y, en el caso de Gordes, su majestuoso castillo ubicado en el corazón de la Provenza. En cuanto a la gastronomía, la cocina provenzal presenta un contraste que es sorprendente, entre los platos robustos de la zona de la montaña (que incluyen gratinados dauphinois, ravioles, rissoles, Creuzets des Ecrins, etc.). Los golosos se deleitarán con miel, calissons, mendiants (discos de chocolate cubiertos de frutos secos) y membrillos. Sobre las especialidades ligeras y fragantes de la cocina mediterránea provenzal, que también aportan un toque de sol a la mesa, tendremos: pisto, alioli, pistou, bouillabaise y el bourride, que es otro variante de la sopa de pescado. El aperitivo es uno de los rituales clásicos de la Provenza, como también sus vinos locales (Châteauneuf-du-Pape, Côtes-de-provence, Rasteau, Bandol ...). ¿Y cómo lo hacemos? Para hacer una provenzal y disfrutar de un asado de tira acompañado con una buena porción de Papas Fritas, tomamos un manojo de perejil, lo lavamos bien y, separadas las hojas, las picamos bien. Hacemos lo mismo con 4 o 5 cabezas de ajos. Todo lo metemos en un frasco de vidrio y cubrimos con aceite de oliva; revolvemos bien con una cuchara para que quede todo bien mezclado y dejamos reposar. Si hace falta se añade un poco más de aceite porque debe quedar todo bien cubierto, dado que esto hace que pueda conservarse algunas semanas en la heladera sin estropearse. Tener en cuenta que si queremos que no nos quede ese olor fuerte a ajo en los dedos, después de cortar el ajo, lavarnos las manos con el mismo cuchillo con el que lo cortamos, al tocarnos con el acero los dedos, hace que el olor desaparezca. Además, cuando pelamos el ajo y lo cortamos a la mitad, debemos sacarle el brotecito que está en el medio y así después no lo repetimos. Otra receta de Salsa Provenzal: - 1 cucharada de aceite de oliva. - 2 diente de ajo machacado. - 4 tomates pelados y picados. - 1 cucharada de vinagre. - 1 cucharada de perejil picado. - 1 pizca de sal y otra de pimienta negra molida. Para la elaboración se calienta el aceite en una sartén y se rehogan los tomates, los que se condimentan con sal y pimienta. Se agrega el vinagre, el perejil y el ajo y luego tapamos para dejar cocinar unos 15 o 20 minutos. Esta salsa se puede servir para acompañar a las carnes, como también a las verduras. Receta para hacer Salsa Provenzal Esta salsa provenzal se hace en minutos y es ideal para untar canapés. Es una crema rápida que podemos hacer fácilmente para disfrutar y añadir a los canapés. Tan solo se prepara con pocos ingredientes, y en menos de 5 minutos estará lista para untar y saborear. Los bocaditos que prefiramos se pueden untar con salsa provenzal y, en este caso, se necesitará 150 gramos de queso crema, 1/2 cucharada sopera de leche tibia, ajo y perejil a gusto. Para la Preparación de la salsa provenzal, el primer paso es picar muy bien el ajo y el perejil para luego agregarle el queso crema, todo en un recipiente al que le añadimos la cucharada de leche tibia. Mezclamos bien y a disfrutar; ideal para comer con nachos o en canapés. Una salsa provenzal que puede hacer quedar sabrosa un excelente corte de asado de tira, y que es fácil de hacer es la siguiente: - 2 dientes de Ajo. - 1 manojo de perejil fresco 1 manojo. - 1 taza de aceite. - Sal a gusto. Del manojo de perejil cortamos y picamos muy bien las hojas, ya que los tallos no se usan. Luego se pican bien los 2 dientes de ajo. En un recipiente mediano ponemos el perejil y el ajo ya picados y le agregamos el aceite y la sal. Dejamos reposar por 2 horas y ya tenemos nuestra salsa provenzal para servir en la mesa. Con la denominación "a la provenzal" puede implicar el uso de tomates, de champiñones, hierbas aromáticas (orégano, tomillo, etc.) y aceitunas; todos los ingredientes juntos, o bien alguno de ellos.