Servicio de Cardiología de CMR. La salud de tu corazón y tu cuerpo está en tus manos. El ejercicio y una alimentación adecuada pueden mantener tu cuerpo saludable en general. Pero ¿qué más puedes hacer para mantener tu corazón fuerte y no sufrir de alguna enfermedad cardíaca? A continuación, te presentamos Tips que debes seguir todos los días para ayudar a que tu corazón funcione de manera más eficiente. Consejos para mantener tu corazón saludable: 1. Mantener un peso saludable. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de sufrir de una Enfermedad cardíaca, Accidente cerebrovascular y Diabetes. Consulta a una Nutricionista para cambiar hábitos alimentarios y mantener el peso adecuado. 2. No consumas alcohol y bebe más agua. El alcohol en exceso puede causar presión arterial alta, ritmos cardíacos anormales y daño al músculo cardíaco. Lleva una botella de agua donde quiera que vayas. Te mantendrá hidratado en todo momento, tan solo recuerda no tomar bebidas altas en azúcares. 3. Controla tus niveles de colesterol. Todas las personas necesitamos grasas en nuestra dieta, incluidas las grasas poliinsaturadas e insaturadas. No obstante, los tipos de grasa que nuestro cuerpo no necesita son las grasas saturadas y trans ya que aumentan el riesgo que desarrollemos una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular. Esto se debe a que estas obstruyen las arterias al elevar los niveles de colesterol malo (LDL) y disminuir los niveles de colesterol bueno (HDL). Al eliminarlos de tu dieta, mejorarás el flujo sanguíneo en todo tu cuerpo. Con la Ley de Etiquetados, es importante aprender las diferencias de un producto a otro, es así que, encontrarás las grasas trans y saturadas. Busca los productos que tengan 0% de grasas trans y grasas saturadas. Asimismo, consume alimentos como carnes magras, frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa o descremados y granos enteros. Todo esto no quiere decir que no consumas alimentos que no sean saludables, pero en su justa medida. 4. Reduce el consumo de sal. Si sufres de presión arterial alta sabes que debes controlar los niveles de sal que consumes. La sal puede estar con otro nombre dentro de las etiquetas de algunos productos; puedes encontrarla como alginato de sodio, sulfito de sodio, caseinato de sodio, fosfato de sodio, benzoato de sodio, hidróxido de sodio, glutamato monosódico (MSG) o citrato de sodio. La cantidad de sal recomendada por la OMS es 5 gramos de sal por día para pacientes no hipertensos, y de 2 gramos por día para aquellas personas que tienen Hipertensión arterial. 5. Aumenta tu ingesta de omega-3. Los pescados grasos, como las sardinas, las caballas, el salmón y el atún fresco, son ricos en omega-3, el cual mejora los niveles de colesterol. Los vegetarianos y veganos pueden obtener omega-3 de la espinaca, el germen de trigo, las nueces, la linaza, el aceite de soja, la canola y las semillas de calabaza. 6. Realiza ejercicios Lo recomendable es realizar ejercicios durante 30 minutos todos los días. Si eres una persona sedentaria, puedes comenzar de a pocos. Por ejemplo, camina o trota durante al menos 15 minutos. Aumenta tu actividad por cinco minutos cada semana hasta que puedas realizar un mínimo de media hora. También, recuerda que permanecer sentado durante largos períodos de tiempo es perjudicial para tu salud, sin importar cuánto ejercicio hagas. Estas son malas noticias para las personas que deben trabajar sentados todo el día. Estar sentado durante largos períodos de tiempo (especialmente al viajar) aumenta tu riesgo de trombosis venosa profunda (un coágulo de sangre). 7. Duerme lo suficiente. El sueño es una parte esencial para mantener tu corazón saludable. Si no duermes lo suficiente, puedes estar en mayor riesgo de sufrir de alguna enfermedad cardiovascular sin importar tu edad u otros hábitos de salud. Duerme aproximadamente 7 a 8 horas todas las noches. Si sufres de apnea del sueño, que muchas veces el primer síntoma es el ronquido que refieren quienes nos acompañan, se debe realizar una polisomnografía para recibir tratamiento ya que esta afección está relacionada con las enfermedades cardíacas y las arritmias. 8. Cese tabáquico. Estudios demuestran que los riesgos de desarrollar enfermedades del corazón aumentan un 25 y 30% para las personas que están expuestas al humo de los cigarros. La exposición al humo del tabaco contribuye a aproximadamente 34.000 muertes prematuras por enfermedades del corazón y 7.300 muertes por cáncer de pulmón cada año. Las personas no fumadoras que sufren de presión arterial alta o colesterol alto presentan un riesgo aún mayor de desarrollar enfermedades cardíacas cuando están expuestos al humo del cigarro. Esto se debe a que los productos químicos emitidos por el humo promueven la acumulación de placa en las arterias. Por ello, no solo basta que dejar de fumar tabaco, también debes evitar estar rodeado del humo proveniente de los cigarros. 9. Cuidar la salud bucal dientes sanos corazón sano La salud dental es una buena indicación de la salud en general, incluyendo tu corazón. Por ejemplo, aquellos que tienen enfermedad periodontal (de las encías) a menudo tienen los mismos factores de riesgo de una enfermedad cardíaca. Las bacterias de la boca pueden moverse al torrente sanguíneo y causar una elevación en la proteína C, provocando una inflamación en los vasos sanguíneos. Estos cambios pueden, a su vez, aumentar tu riesgo de presentar una Enfermedad cardíaca, Infecciones valvulares y Accidente cerebrovascular 10. Prevencion del Stress. El Stress tiene un impacto negativo para la salud, y, más aún para las enfermedades cardiacas. Lo más importante es detectar el factor estresante y buscar ayuda profesional. 11. Si eres mujer en la Menopausia, aumenta el riesgo cardiovascular. Con la Menopausia disminuyen las hormonas femeninas con el aumento del riesgo para las mujeres donde en Argentina una de cada 3 mujeres muere de enfermedades cardiovasculares, esto se traduce en una muerte cada 11 minutos. Desde las Sociedades de Cardiología se enfatiza en que en las mujeres sean parte de la agenda de controles a realizar, y promover el interés y conocimiento de las enfermedades cardiacas y así prevenirlas. 12. Chequeo anual con tu Cardiólogo. Todos los años debes programar un control para realizar un control cardiológico, con toma de presión arterial y análisis de laboratorio con énfasis en la glucosa, colesterol, tiroides y específicos según antecedentes y estudios cardiológicos de acuerdo con edad y antecedentes.