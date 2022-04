Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/abr/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

9 de Abril de 2022 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

9 de Abril de 2022







NO LEVANTA CABEZA Anoche, en el inicio de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, San Lorenzo cayó 2-1 en su visita a Sarmiento de Junín y sigue sin poder reaccionar en el campeonato: apenas ha cosechado un triunfo en nueve presentaciones. Así, la continuidad de Pedro Troglio como DT del Ciclón (que no tuvo al campanense Nicolás Blandi por lesión) es cada vez más incierta. En tanto, el Verde se recuperó de la caída ante Racing y ahora suma 14 puntos, misma cantidad que Argentinos Juniots, que ocupa el 4º puesto de la Zona A. En el otro partido de ayer de este grupo, Gimnasia de La Plata venció 2-1 como visitante a Atlético Tucumán, que sigue sin poder salir del último puesto. Hoy, por esta misma Zona A, Newells (si gana pasará a ser líder) visita a Unión de Santa Fe desde las 14.00; mientras Talleres recibirá en Córdoba a Defensa y Justicia desde las 16.30.



A PURO GOL El inicio de la novena fecha de la Zona B regaló anoche diez goles en tan solo dos partidos. En Sarandí, Arsenal igualó 3-3 con Godoy Cruz en un duelo de dos equipos que no logran arrimarse a la lucha por la clasificación a los Cuartos de Final. En tanto, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central empató 2-2 como local frente a Colón, que desperdició la chance de meterse (al menos momentáneamente) en el Top 4. En la continuidad de la jornada, este sábado se presentarán dos de los tres líderes: Tigre visitará a Independiente desde las 19.00 horas, mientras Boca Juniors enfrentará a Vélez Sarsfield en Liniers desde las 21.30 horas. GRITOS ARGENTINOS En el arranque de la 31ª fecha de La Liga de España, Sevilla venció ayer 4-2 como local a Granada con dos tantos argentinos: Lucas Ocampos marcó el transitorio 2-1, mientras Alejandro "Papu" Gómez sentenció el pleito en el noveno minuto de adición. Hoy se presentará el líder Real Madrid, que será local frente a Getafe (16.00; ESPN). TC2000 EN BAHÍA La segunda fecha del TC2000 se está disputando este fin de semana en el autódromo de Bahía Blanca, donde el campanense Matías Milla será protagonista con el Renault Fluence #8 del equipo Axion energy Sport. De hecho, ayer, se ubicó en el quinto puesto de la segunda tanda de seteo de motores. Para este sábado, el cronograma marca dos tandas de entrenamientos por la mañana, previas a la clasificación que comenzará 14.25 horas. Luego, a las 17.30 se pondrá en marcha el Sprint, pautado a 12 vueltas. La Final será mañana domingo desde las 11.50. CORIA SEMIFINALISTA Por los Cuartos de Final del ATP 250 de Marrakech, Federico Coria venció ayer 6-7, 6-1 y 6-4 al francés Richard Gasquet y avanzó a las semifinales del certamen. Así, hoy se medirá frente al belga David Goffin por un lugar en la final. EL RETORNO DE LUCA Tras superar la lesión que lo marginó de su posibilidad en New York Knicks, el marplatense Luca Vildoza vuelve a la NBA: se convirtió en nuevo jugador de Milwaukee Bucks, último campeón de la mejor liga del mundo. El base argentino ya firmó su contrato y aguarda por una oportunidad para debutar en su nuevo equipo. Mientras tanto, Facundo Campazzo sigue completamente relegado en la rotación de Denver Nuggets, mientras Leandro Bolmaro alterna entre algunos minutos en Minnesota Timberwolves y mucho protagonismo en Iowa Wolves, el equipo de la franquicia en la Liga de Desarrollo.

P U B L I C I D A D