Franco Toloza recupera a Lucas Cajes, pero no podrá contar con Maximiliano Carnelutto y tiene en duda a Mario Godoy. El plantel de Puerto Nuevo realizará hoy su último entrenamiento previo al partido que disputará mañana, como local, frente a Deportivo Español, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Después de una seguidilla de cuatro partidos en 14 días, que incluyó viajes a Córdoba y Rosario y que terminó con una dura goleada en contra ante Central Córdoba, el cuerpo técnico encabezado por Franco Toloza dispuso de una semana completa para poder trabajar con los jugadores y planificar este duelo ante el Gallego dentro de los tiempos habituales. "El objetivo estuvo puesto en recuperar física y anímicamente a los muchachos", señaló el entrenador en diálogo con FM Radio City. Es que el desgaste hizo mella en el equipo, cuyo rendimiento mermó después de la gran presentación realizada frente a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina. "El esfuerzo en Córdoba fue muy grande, tanto en lo físico como desde lo psicológico", remarcó el DT. Encima, el Portuario pagó esa situación con derrotas: 2-1 ante Sportivo Italiano como local y la mencionada 6-2 ante Central Córdoba en Rosario. "Tenemos un buen plantel y sabemos lo que pueden rendir nuestros jugadores. Defensivamente tenemos que ser más sólidos, porque enfrentamos a rivales de jerarquía que, con precisión, te hacen sentir los errores cometidos", explicó Toloza. En ese aspecto, el entrenador no podrá contar con Maximiliano Carnelutto (deberá cumplir una fecha de suspensión por su injusta expulsión de último recurso en Rosario) y aguarda por la evolución de Mario Godoy, quien arrastra una distensión muscular. La buena noticia es que puede volver a contar con Lucas Cajes, el delantero por el que apostó en el inicio de su ciclo para jugar como mediocampista externo por derecha. Sin embargo, después de la victoria ante El Porvenir, el exjugador de Villa Dálmine no pudo volver a ser de la partida por un fuerte traumatismo en el tobillo. INICIA LA FECHA Este sábado comenzará la novena jornada del Torneo Apertura: desde las 19.00, Real Pilar será local frente al colista El Porvenir, único equipo que todavía no ha podido ganar en la temporada. Para mañana domingo, en tanto, quedaron programado seis encuentros: Lamadrid vs L.N. Alem, Berazategui vs Sportivo Italiano, Luján vs Liniers, Victoriano Arenas vs Excursionistas, Claypole vs Atlas y Puerto Nuevo vs Deportivo Español. El cierre será el lunes con Argentino de Merlo vs Central Córdoba de Rosario y Laferrere vs Midland.

