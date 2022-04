Juegan desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El equipo femenino de Puerto Nuevo atraviesa un muy buen momento: suma tres victorias consecutivas y, de esa manera, se afirmó en la tercera posición de la Zona B de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Además, las Auriazules han logrado marcar cuatro goles en cada una de esas presentaciones: 4-2 a Deportivo Merlo, 4-2 a Argentinos Juniors y 4-0 a Camioneros. Y este sábado buscarán seguir por esa senda cuando reciban la visita de San Miguel por la sexta fecha del campeonato. El encuentro se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y será, para las Portuarias, una oportunidad de dar un paso más hacia su clasificación a la Fase Ascenso que definirá los boletos a la Primera A (avanzan los primeros seis de cada zona). Los demás partidos de esta sexta fecha de la Zona B serán: Deportivo Morón vs Deportivo Merlo (sábado 15.30), Liniers vs Camioneros (sábado 15.30), Luján vs Argentinos Juniors (domingo 10.30) y Argentino de Quilmes vs Sarmiento de Junín (domingo 14.00). En esta jornada quedará libre Argentino de Rosario, que es el líder de la Zona B con 15 puntos. Después se ubican: 2) Sarmiento, 13 puntos; 3) Puerto Nuevo, 10 puntos; 4) Argentinos Juniors y Argentino de Quilmes, 9 puntos; 6) San Miguel, 6 puntos; 7) Deportivo Merlo, 5 puntos; 8) Deportivo Morón, 3 puntos; 9) Camioneros y Luján, 1 punto; 11) Liniers, sin puntos. En tanto, por la Zona A de la Primera B jugarán: Atlanta vs Banfield (sábado 10.00), Atlas vs All Boys (sábado 15.00), Almirante Brown vs Vélez Sarsfield (sábado 15.30), Lima FC vs Deportivo Armenio (sábado 15.30) y Defensa y Justicia vs Claypole (domingo 15.00). En esta zona quedará libre Belgrano de Córdoba, el gran candidato a ascender: hasta el momento, ha ganado sus cinco compromisos, acumula 38 goles a favor y ninguno en contra. Así, con 15 unidades, el Pirata lidera la Zona A. por detrás se ubican: 2) All Boys, 10 puntos; 3) Claypole y Atlas, 9 puntos; 5) Banfield, 8 puntos; 6) Defensa y Justicia, 6 puntos; 7) Vélez Sarsfield, 4 puntos; 8) Atlanta y Lima, 3 puntos; 10) Deportivo Armenio y Almirante Brown, sin puntos.

