All Boys llegó al 2-2 de penal, a los 50 minutos del ST. Después de un flojo primer tiempo, el Violeta mejoró y revirtió el marcador con tantos de Lautaro Díaz y Zárate. Pero no pudo sostener la ventaja y terminó volviéndose de Floresta con solo un punto.

El fútbol es momentos. Y momentos que cambian muy rápidamente. Por eso, saber aprovecharlos es importantísimo. Puede dar fe de ello Villa Dálmine, que ayer experimentó múltiples sensaciones en ese sentido. Su presente, luego de la goleada sufrida ante Gimnasia de Mendoza, le marcaba la necesidad de sumar en Floresta. Una situación que se agravó después de un flojo primer tiempo en el que quedó en desventaja. Por entonces, poder rescatar un punto pasó a ser valiosísimo. Sin embargo, al finalizar el encuentro, terminó lamentando el 2-2 final.

Es que All Boys llegó al empate a los 50 minutos del segundo tiempo, mediante un penal totalmente evitable y cuando parecía que el Violeta ya tenía el triunfo en el bolsillo, porque su rival era incapaz de lastimarlo. Pero lo dicho: así como supo aprovechar su momento para revertir el marcador, el equipo de nuestra ciudad no lo hizo para cerrar el juego y asegurar una victoria que valía oro.

Igualmente, los dirigidos por Carlos Pereyra consiguieron un punto que les suma. Sobre todo si el próximo sábado cortan su sequía de más de seis meses como local ante Güemes de Santiago del Estero, otro equipo que está peleando en la parte baja de la tabla.

En cuanto al funcionamiento, el primer tiempo volvió a poner en evidencia los problemas que tiene la última línea, especialmente en los laterales. Alberione (reemplazante de Albano) y Martínez tuvieron dificultades para contener a los atacantes rivales en los 45 minutos iniciales. Y por sus sectores, All Boys generó sus mejores oportunidades. En la segunda parte, Olguin (ingresó por el lesionado Facundo Gómez) y Bertochi colaboraron más decididamente para contrarrestar ese desequilibrio por las bandas.

La lesión de Gómez se suma a la de Fernando Moreyra (el otro marcador central titular) y limita todavía más las opciones de Pereyra para conformar la zaga central. Ayer retrocedió Camisassa, quien cumplió como primer marcador central.

Ello, a su vez, provocó demasiados cambios en el mediocampo, donde Agüero es un jugador con el balón en los pies y otro distinto al momento de recuperar; y donde tampoco estaba Tello (expulsado ante Gimnasia). Con ese panorama, el punto en Floresta toma mayor valor.

Y si la victoria estuvo muy cerca fue porque, de mitad de cancha hacia adelante, el gran presente de Lautaro Díaz está siendo determinante, sobre todo de visitante (sus seis tantos fueron en esa condición). Y como Zárate va ganando confianza y sumando goles, la pareja de atacantes está pagando dividendos.

Saber aprovecharlo es el gran desafío de este Villa Dálmine que, al no tener un funcionamiento integral ni sostenido, necesita justamente eso: aprovechar sus momentos. Ayer, ante All Boys, casi le brinda una victoria de oro. Aunque el punto que se trajo no deja de tener también un valor considerable.

EL PARTIDO

Sorprendió Pereyra con el once inicial, no por los ingresos de Alberione y Agüero para reemplazar a los expulsados Albano y Tello, sino por la decisión de ubicar a Haberkorn desde el arranque en lugar de D´Angelo (un centrodelantero por un mediocampista de elaboración). Obviamente, ese cambio generó ajustes en cuanto a lo táctico, porque Haberkorn se ubicó como "doble 9" junto a Zárate, mientras Díaz inició sobre la izquierda, por donde retrocedía para dar una mano cuando All Boys manejara el balón.

Y la apuesta de Jetín casi da resultados inmediatos: en la primera jugada del partido, Haberkorn peinó y Camisassa controló solo dentro del área por la derecha, aunque no supo decidir para transformar esa acción en una situación de gol: no se animó a rematar al arco y terminó ensayando un pase al medio que despejó Vázquez con facilidad.

A eso apuntaba el Violeta: a tener mucha presencia sobre la última línea local en una cancha de dimensiones reducidas, donde cualquier rechazo puede convertirse en una oportunidad. Y con dos "torres" como Zárate y Haberkorn y un ligerito como Díaz era todavía más factible.

Claro, al mismo tiempo, la disposición táctica lo expuso a defender con tres hombres más cerrados sobre el círculo central y eso generó menor resguardo para los laterales Alberione y Martínez, quienes no se mostraron firmes en la marca en el inicio. Esto redundó, en los primeros minutos, en algunas pelotas paradas que el elenco de Floresta metió peligrosamente en el área de Montoya.

Y a los 19, el planteo de Pereyra sufrió un contratiempo más a los que ya arrastraba el DT: Facundo Gómez sintió el pinchazo en el isquiotibial y pidió el cambio. Por ello ingresó Olguin en el mediocampo y Camisassa pasó a formar zaga central con Pusula

En ese momento, el juego se hizo desprolijo y cortado, porque a Villa Dálmine así le convino para ganar tiempo en la reubicación de sus piezas y la adaptación de Olguin a su posición sobre la derecha del mediocampo. Pero los problemas seguían estando en los laterales, donde los de Floresta ganaban los duelos individuales.

Así fue como, a los 32, Brandan aprovechó las facilidades que otorga Martínez en la marca y generó una nueva falta. Y esta vez, All Boys facturó: Barrientos ejecutó el tiro libre con rosca al punto penal y, entre muchas piernas, Zárate pifió al querer despejar y el balón terminó en el fondo del arco de Montoya.

Poco después, por el otro costado, Barrientos desairó a Alberione dentro del área y le sirvió el centro a Brandan, cuyo exigido cabezazo estuvo cerca de convertirse en el segundo gol de la tarde.

Al equipo de nuestra ciudad le costó reaccionar, pero cuando logró plantarse en campo ajeno generó una situación muy clara: Agüero soltó un gran pase vertical y dejó solo a Zárate, cuyo zurdazo salió a la posición del arquero Desábato, quien bloqueó el remate y alejó el peligro.

En el inicio del segundo tiempo, All Boys tuvo dos llegadas muy rápidas: primero, por un mal rechazo de Martínez que Soria no pudo capitalizar con el centro bajo; y después, con un cabezazo de Sánchez, quien apareció solo en un córner.

Pero luego de esos sacudones, Villa Dálmine empezó a crecer en el juego, amigándose con el balón y animándose a avanzar con pases internos, aprovechando la posición de Bertochi contra la banda izquierda y los pivoteos de Zárate. En ese contexto, a los 6 minutos, Díaz generó un tiro libre sobre el vértice del área que Martínez ejecutó por sobre la barrera contra el palo izquierdo de Desábato, quien se exigió para manotear la pelota y evitar el gol.

Y esa mejoría se tradujo en el empate, aunque en una jugada que se generó a los ponchazos: la peinó Zárate, la peleó Haberkorn y apareció Díaz sobre la izquierda para definir con el pie abierto contra el primer palo.

El 1-1 generó apuros en el local y envión en el Violeta. Incluso, poco después, nuevamente Lautaro escapó de contra por derecha y, dulce por su gran presente, enganchó hacia adentro y sacó un violento zurdazo que salió apenas por sobre el travesaño.

Pereyra también advirtió que, si el bloque defensivo de su equipo se mantenía ordenado ante el apuro del Albo, los espacios para atacar iban a aparecer solos. Y para aprovecharlos mandó a la cancha a D´Angelo, que fue determinante: nueve minutos después de su ingreso soltó con mucha clase y precisión el balón para la corrida de Bertochi, quien fue claramente derribado por Desábato cuando buscó la gambeta larga ante la salida del arquero. Pafundi marcó el penal y Zárate se tomó revancha desde los doce pasos: con un violento remate marcó el 2-1.

De allí en adelante, los de Floresta acentuaron su búsqueda desordenada y como Brandan y Barrientos ya no gravitaban, les faltaba claridad para lastimar a la defensa campanense. De hecho, nunca pudieron poner en situación de gol ni a Bianchi ni al ingresado Persia.

En ese marco, no parecía que Villa Dálmine fuera a necesitar de una última puntada, aunque tuvo su chance: a los 44, un gran tiro libre de Bertochi fue manoteado con lo justo por Desábato.

Y cuando los jugadores Violetas estaban guardando tres puntos de oro en el bolso, un remate intrascendente de Muñoz pegó en el brazo extendido de un Agüero que salió imprudentemente a tratar de bloquear el disparo. Entonces, desde los doce pasos, Barrientos ejecutó con mucha precisión contra el palo izquierdo de Montoya, quien se estiró hacia ese sector sin siquiera poder rozar el balón.

El 2-2 terminó siendo un sopapo para el equipo de nuestra ciudad, cuya mayor virtud fue aprovechar su momento y las ventajas que le otorgó el rival. Sin embargo, defensivamente tiene todavía mucho por mejorar. Una cuestión que será clave para encontrar una racha positiva que lo saque del fondo de la tabla.



SÍNTESIS DEL PARTIDO

ALL BOYS (2): Andrés Desabato; Cristian Marcial, Leandro Martínez Montagnoli, Ignacio Vázquez, Marcos Sánchez; Hugo Soria, Matías Muñoz; Facundo González, Nicolás Barrientos, Fernando Brandan; y Octavio Bianchi. DT: Aníbal Biggeri. SUPLENTES: Javier Bustillos, Fernando Barrientos, Lucas Cuevas, Agustín Morales, Marco Iacobellis, Matías Persia y Martín Comachi.

VILLA DÁLMINE (2): Germán Montoya; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Nicolás Bertochi, Emiliano Agüero, Braian Camisassa; Federico Haberkorn, Lautaro Díaz y Juan Pablo Zárate. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Alan Sosa, Rafael Sangiovani, Gino Olguin, Franco Costantino, Joaquín Rikemberg, Francisco Nouet y Federico Haberkorn.

GOLES: PT 33m Juan Pablo Zárate -en contra- (AB). ST 10m Lautaro Díaz (VD), 32m Juan Pablo Zárate –de penal- (VD) y 50m Nicolás Barrientos –de penal- (AB). CAMBIOS: PT 22m Olguin x Gómez (VD). ST 22m D´Angelo x Haberkorn (VD); 24m Morales x González (AB) e Iacobellis x Soria (AB); 33m Persia x Sánchez (AB); y 36m Rikemberg x Zárate (VD). AMONESTADOS: Muñoz (AB); Bertochi, Alberione y Agüero (VD). CANCHA: All Boys. ÁRBITRO: Juan Pafundi.



EL GOLEADOR Y EL MÁS GOLEADO

Lautaro Díaz es el máximo artillero del certamen, mientras Germán Montoya tiene la valla más vencida.

La irregular campaña de Villa Dálmine se puede ver también en dos datos estadísticos: tiene al goleador del campeonato y, a su vez, a la valla más vencida.

Con el tanto convertido ayer, Lautaro Díaz llegó a seis conquistas y quedó, en soledad, como máximo artillero de la divisional. La particularidad es que sus seis goles es que los anotó todos como visitante: dos a Estudiantes de Buenos Aires, tres a San Telmo y uno a All Boys.

El gran momento de Díaz contrasta con la endeblez defensiva del equipo: recibió goles en siete de los diez partidos disputados. Y no solo eso: con 19 tantos en contra, Germán Montoya posee la valla más vencida de la temporada. En Campana le marcaron en 10 oportunidades, mientras como visitante ha recibido 9 goles.

La valla menos vencida del campeonato le pertenece a Deportivo Riestra, que apenas ha sufrido dos goles en contra.

MITRE SIGUE HUNDIÉNDOSE

El inicio de campeonato ha sido cuesta arriba para los dos equipos santiagueños: ni Mitre ni Güemes han podido ganar todavía. De hecho, el Aurinegro sufrió ayer su quinta derrota en nueve presentaciones al caer 2-0 en su visita a Agropecuario .

Mitre se encuentra a la búsqueda del sucesor de Arnaldo "Cacho" Sialle, quien dejó de ser el DT del equipo. También Güemes apostó por un cambio de entrenador: Pablo Martel dejó el cargo y Walter Perazzo será su reemplazante. El "Gaucho" tendrá mañana un duro desafío: será local frente al líder Belgrano. Luego, viajará a Campana para enfrentar a Villa Dálmine en la próxima fecha.

Este sábado, además, Atlanta igualó 1-1 como local con Deportivo Morón; Gimnasia de Mendoza superó 1-0 a Almirante Brown; San Martín goleó 4-1 en San Juan al golpeado Temperley; y, en Caseros, el Estudiantes (BA) de Walter Otta igualó 0-0 con Deportivo Madryn, que tuvo a Federico Recalde como titular. Antes, el viernes, Atlético de Rafaela había goleado 4-0 a Alvarado.

La fecha continuará hoy con siete partidos: Brown de Adrogué vs Deportivo Maipú (11.00), Instituto vs Sacachispas (14.10), San Telmo vs Gimnasia de Jujuy (15.30), Guillermo Brown vs Almagro (15.30), Tristán Suárez vs Ferro Carril Oeste (15.30), Chacarita vs Nueva Chicago (16.40) y Chaco For Ever vs Flandria (18.00).

Y se cerrará mañana lunes con Defensores de Belgrano vs Quilmes (17.05), Güemes vs Belgrano (19.10), Santamarina vs Estudiantes de Río Cuarto (20.30) y San Martín de Tucumán vs Independiente Rivadavia (21.10).