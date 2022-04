» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/abr/2022 de La Auténtica Defensa. "La lealtad de la militancia, la lucha y la buena gente pueden llegar al Municipio y transformar la realidad"







Soledad Alonso destacó la reconstrucción del Partido Justicialista de Campana, ponderó la figura del presidente Carlos Ortega y aseguró que el peronismo puede y debe "estar en cada barrio escuchando las necesidades de la gente". Fue durante un encendido discurso en la inauguración del local partidario. El Partido Justicialista comenzó a transitar una nueva etapa este viernes, con la inauguración de su nueva sede política en Sarmiento y Rawson. Precisamente, la circulación en ambos sentidos de estas dos vías vehiculares fue usada como metáfora por Soledad Alonso al describir lo que el peronismo necesita para volver a ser gobierno en Campana. "Debemos tener ese ida y vuelta: por un lado, escuchar a las vecinas y los vecinos y, por el otro, darles respuesta", manifestó. La legisladora provincial ofreció un encendido discurso a la multitud que se congregó para celebrar la restitución del local del PJ, ahora bajo la conducción de Carlos Ortega. "Es con él la transformación que Campana necesita", aseguró la legisladora. Y añadió: "Necesitamos que vuelva la palabra, que vuelva un buen tipo, con corazón, que te va a estar dando una solución y, si no la tiene, te va a venir con la verdad y a proponer buscar juntos una alternativa. La voluntad de Ortega es dejar lo mejor que tiene". "Soy más orteguista que Ortega, porque yo lo conozco hace 15 años, y así como lo hizo en el Secasfpi, en política también hará cumplir el valor de su palabra, el valor de decir yo te banco y voy a estar en la esquina esperándote, jamás te va a dejar, porque luchó con las banderas del Justicialismo en los cuatro años de macrismo", afirmó Alonso sobre el nuevo titular del PJ. La referente de la agrupación Néstor Kirchner, cuyos militantes acompañaron en gran número el acto del viernes, señaló que durante el gobierno de Cambiemos "fuimos los trabajadores -acá está lleno de sindicatos- y las mujeres de cada barrio quienes nos plantamos contra el período neoliberal. ¿Cómo no oponernos a un gobierno neoliberal como el de Sebastián Abella? ¿Cómo no podemos cambiar esto?". En ese sentido, la diputada bonaerense le mandó un mensaje a la militancia para redoblar los esfuerzos y lograr que el peronismo esté "en cada barrio escuchando las necesidades de la gente". "Debemos ser un peronismo que va a estar acá, en esta nueva sede, pero que también va a ser itinerante, porque nuestra ilusión es que en cada casa y cada barrio nos estén esperando para las reuniones del Consejo Directivo, de la Juventud Peronista, y así hacer peronismo en todo Campana. Tenemos que ser ese peronismo, de Varela, de Stella, que se perdió hace tiempo porque dejó de escuchar", sostuvo. "El tiempo que uno dedica a la militancia no se puede pagar. Por eso agradezco a los y las militantes que están acá porque ponen lo mejor que tienen, el tiempo con las familias, con los amigos y amigas, a quienes dejamos para militar, para estar en cada barrio llevando la voz del justicialismo", resaltó Alonso. Por otro lado, destacó el rol que tuvieron las mujeres durante la resistencia "a las políticas neoliberales del macrismo" y que desempeñarán un papel importante en el nuevo peronismo de Campana: "Vaya este peronismo lleno de feminismo, porque las mujeres vamos a tener mucha voz en esta construcción". "Gracias a la juventud, a los sindicatos, a mi amado Secasfpi, a cada uno y una de ustedes por acompañar, por apostar, porque no era fácil saber qué iba a pasar con esta lista, pero teníamos la voluntad política de transformar el PJ y contra quien sea nos íbamos a presentar. Al final fuimos la única opción y la única que tenía apoyo en todos los barrios y todos los militantes necesarios para lograr sus objetivos", manifestó la diputada, en alusión a las internas pejotistas. Y concluyó: "Acerquemos más vecinos y vecinas al PJ, para que seamos miles los que enfrentemos al neoliberalismo en 2023. Vamos, con mucha fuerza. La lealtad de la militancia, la lucha y la buena gente pueden llegar a la Municipalidad de Campana a transformar la realidad".

"Debemos ser un peronismo que va a estar acá, en esta nueva sede, pero que también va a ser itinerante, porque nuestra ilusión es que en cada casa y cada barrio nos estén esperando", señaló Alonso.





LOS MILITANTES DE LA AGRUPACIÓN NÉSTOR KIRCHNER ACOMPAÑARON A SU REFERENTE.





ALONSO PONDERÓ A LA FIGURA DE ORTEGA: "ES CON ÉL LA TRANSFORMACIÓN QUE CAMPANA NECESITA".



