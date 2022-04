» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Regionales:

La investigación se inició en noviembre del año pasado. "Si no ven las filmaciones, no lo creen: a las 19 en punto abrían la puerta del pasillo, y era impresionante ver el desfile de gente yendo a comprar droga", señaló Matías Ferreirós, a cargo de la fiscalía temática en nuestro distrito judicial. Cinco detenidos, incluyendo el jefe de la banda, 816 dosis de cocaína, 21 envoltorios de marihuana listos para ser vendidos y armas de fuego, entre otros elementos, fue el saldo de un procedimiento realizado esta semana en Maquinista Savio, Partido de Escobar. "Si no ven las filmaciones, no lo creen: a las 19 en punto abrían la puerta del pasillo, y era impresionante ver el desfile de gente yendo a comprar droga, en su mayoría gente joven y de ambos sexos", señaló a La Auténtica Defensa el Dr. Matías Ferreirós, a cargo de la Fiscalía Temática de Narcomenudeo del distrito judicial Zárate Campana, con despacho en nuestra ciudad. Según relató Ferreirós, había un portero que habilitaba el acceso a un largo pasillo en el barrio Ovejero, hasta llegar al bunker propiamente dicho. "Sin embargo, si no te conocían, no te vendían. La operación era muy selectiva". El allanamiento fue realizado por personal de las delegaciones de Drogas Ilícitas San Nicolás, Mercedes y Morón, el Grupo GAD Escobar, la Estación de Policía de Seguridad de Escobar y con apoyo del Centro de Operaciones Especiales (COE) y la División Canina de Escobar. El parte oficial consignó que al momento del allanamiento "el jefe de la banda y otros dos integrantes de la organización delictiva intentaron huir por un boquete realizado en la pared trasera de la propiedad". Así comenzó una persecución por el terreno trasero y casas linderas. Minutos más tarde, los tres sujetos fueron aprehendidos por la policía, con la ayuda aportada por un drone del Municipio de Escobar. "A partir de información veraz aportada anónimamente por vecinos del lugar, a partir de noviembre la policía realizó una meticulosa tarea de inteligencia, que consistió en seguimientos a pie y en móviles no identificables, imágenes digitales y filmaciones, y el abordaje de potenciales compradores, todas pruebas reunidas que posibilitaron el allanamiento habilitado por el Juzgado de Garantías 3 de nuestro distrito judicial", concluyó el Magistrado.

Durante el allanamiento fueron secuestradas 816 dosis de cocaína.





Fueron detenidos 5 hombres, incluyendo al jefe de la banda.





Gran cantidad de compradores, en su mayoría jóvenes, acudían al lugar. (captura de video)



