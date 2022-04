» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

El Portuario necesita recuperarse de las últimas dos derrotas que sufrió de manera consecutiva. Godoy será baja por lesión. El encuentro comienza a las 15.30 horas. Después de una seguidilla de cuatro partidos en 14 días, que incluyó viajes a Córdoba y Rosario y que terminó con una dura goleada en contra ante Central Córdoba como visitante, Puerto Nuevo afrontó esta semana con la idea de dar vuelta la página y llegar de la mejor manera al partido que esta tarde disputará frente a Deportivo Español. El encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera C, comenzará a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y será arbitrado por Nicolás Kresta. El objetivo del Portuario es volver a la senda positiva que había encontrado en el inicio del ciclo de Franco Toloza con aquella victoria sobre El Porvenir como local y el empate ante Leandro N. Alem en General Rodríguez. Después de esos dos resultados llegó la gran actuación frente a Estudiantes (LP) por Copa Argentina y el consiguiente bajón físico y anímico por el desgaste realizado. En ese sentido, el cuerpo técnico dispuso de una semana larga para trabajar especialmente en esos dos aspectos: lo físico y lo anímico. Igualmente, el tiempo no alcanzó para recuperar a Mario Godoy, quien arrastra una distensión muscular que lo marginará del encuentro de esta tarde. La otra baja es la de Maximiliano Carnelutto, quien fue injustamente expulsado por último recurso frente a Central Córdoba. En cambio, la buena noticia para Toloza es que puede volver a contar con Lucas Cajes, quien superó un fuerte traumatismo en el tobillo y regresa a la nómina de convocados. Igualmente, no está claro que el exjugador de Villa Dálmine regrese a la titularidad. Y tampoco está confirmado el esquema táctico que presentará Toloza esta tarde: podría ser el 4-4-2 que le dio buenos resultados ante El Porvenir y Alem o retomar el 4-3-3 que esbozó en el inicio de su ciclo. Así, la duda en el once inicial estaría entre Cajes y Julio Serrano, por lo que la probable formación del Auriazul sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Luis Rodríguez, Gian Croci; Serrano o Cajes, Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Martínez, Gastón Cueto y Alexander Meza. La nómina de convocados se completa con Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Emanuel Pentimalli, Sergio Carluccio y Maximiliano Maciel (dos de ellos quedarían afuera del banco de suplentes) Por su parte, Deportivo Español llegará a Campana en una racha de cinco encuentros sin derrotas, con dos victorias y tres empates. Sin embargo, necesita sumar de a tres para arrimarse a su objetivo: pelear por el título de este Torneo Apertura. En ese sentido, intentará aprovechar que cuatro de los equipos que tiene por delante en la tabla se enfrentan entre sí. El encuentro de esta tarde, será el primer partido oficial que disputen el Gallego, que compitió durante 15 años en la máxima categoría del fútbol argentino, y el Portuario, que recién está transitando su tercera temporada en la Primera C.

VOLVIÓ A PERDER EL PORVENIR Ayer, en el inicio de la novena fecha, El Porvenir perdió 3-0 como visitante frente a Real Pilar y sigue sin poder ganar en este Torneo Apertura. Una buena noticia para Puerto Nuevo, que en caso de ganar hoy se podrá despegar del equipo de Gerli e, incluso, ganar posiciones. Este domingo, en la continuidad de la jornada, se disputarán seis encuentros que comenzará a las 15.30 horas. Entre ellos se destaca el duelo entre el líder Berazategui y Sportivo Italiano, uno de los aspirantes a pelearle el título. Los otros cotejos de esta tarde son: Lamadrid vs L.N. Alem, Luján vs Liniers, Victoriano Arenas vs Excursionistas, Claypole vs Atlas y el mencionado Puerto Nuevo vs Deportivo Español. En tanto, mañana lunes se cerrará esta novena jornada con Argentino de Merlo vs Central Córdoba de Rosario y Laferrere vs Midland.

