» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Las Portuarias vencieron a San Miguel y lograron su cuarta victoria consecutiva







Se impusieron 2-0 con un doblete de Marina González. Así alcanzaron a Sarmiento en la segunda posición de la Zona B. En la próxima fecha quedarán libres. El equipo femenino de Puerto Nuevo extendió su muy buen momento: ayer venció 2-0 como local a San Miguel y cosechó su cuarta victoria consecutiva en el campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En esta oportunidad, las Auriazules se impusieron con un doblete de Marina González, quien venía de convertir en la goleada 4-0 sobre Camioneros como visitante. De hecho, como en aquella oportunidad, abrió la cuenta en una acción de pelota parada, con olfato de gol para capitalizar un rebote dentro del área. Luego, en el complemento, sentenció el juego con su segundo tanto personal, llegando libre por derecha desde el lateral y definiendo con un buen remate desde el vértice del área. Así, las Portuarias llegaron a los 13 puntos y, al menos por hoy, comparten la segunda posición de la Zona B con Sarmiento de Junín, solo dos unidades por debajo del líder Argentino de Rosario (15), que queda libre en esta sexta fecha. Ayer, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, el DT Néstor Daniel Gómez presentó la siguiente formación: Michelle Ribarola; Marina González, Nancy Rïos, Soledad Medina, Cintia Flamenco; Patricia Arévalos, Marisa González, Sabrina Ogrine, Brisa Rodríguez; Karen Ramírez y Micaela Rodríguez. Luego, en el segundo tiempo ingresaron Maia Valles (por Arévalos), Emilse Correa (por Brisa Rodríguez), María Ramón (por Ramírez), Ayelén Torrez (por Flamenco) y Bárbara Corte (por Ríos). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Valentina Cejas y Daira Fuster. En los otros dos duelos de la Zona B que se jugaron este sábado, Deportivo Merlo derrotó 2-1 como visitante a Deportivo Merlo; mientras Camioneros venció 3-2 como visitante a Liniers y consiguió su primer triunfo en el certamen. Hoy se completará la programación con los partidos Luján vs Argentinos Juniors (10.30) y Argentino de Quilmes vs Sarmiento de Junín (14.00). En esta jornada queda libre Argentino de Rosario, que es el líder de la Zona B con 15 puntos. Después se ubican: 2) Puerto Nuevo y Sarmiento, 13 puntos; 4) Argentinos Juniors y Argentino de Quilmes, 9 puntos; 6) Deportivo Merlo, 8 puntos; 7) San Miguel, 6 puntos; 8) Camioneros, 4 puntos; 9) Deportivo Morón, 3 puntos; 10) Luján, 1 punto; 11) Liniers, sin puntos. Concluida esta primera fase de la temporada, los mejores seis equipos de la tabla se clasificarán a la Zona Ascenso junto a los seis primeros de la Zona A, por la que ayer se jugaron tres partidos: Atlanta 0-6 Banfield, Almirante Brown 1-2 Vélez Sarsfield, Lima FC 2-2 Deportivo Armenio y Atlas 1-7 All Boys. Hoy se completará la programación con Defensa y Justicia vs Claypole (15.00). En esta Zona A queda libre Belgrano de Córdoba, el gran candidato a ascender: hasta el momento, ha ganado sus cinco compromisos, acumula 38 goles a favor y ninguno en contra. Así, con 15 unidades, el Pirata es el único líder de este grupo. Por detrás se ubican: 2) All Boys, 13 puntos; 3) Banfield, 11 puntos; 4) Claypole y Atlas, 9 puntos; 6) Vélez Sarsfield, 7 puntos; 7) Defensa y Justicia, 6 puntos; 8) Lima, 4 puntos; 9) Atlanta, 3 puntos; 10) Deportivo Armenio, 1 punto; y 11) Almirante Brown, sin puntos.

EN ESTAS CUATRO VICTORIAS, LAS AURIAZULES MARCARON 14 GOLES Y RECIBIERON CUATRO. JUEGA LA SELECCIÓN Este domingo, la Selección Argentina Femenina se medirá frente a Chile en un nuevo amistoso de fecha FIFA. El partido comenzará a las 15.40 horas y se disputará en el estadio Juan Gilberto Funes de la provincia de San Luis.

#Adelanto 10/04/2022 · 08:43 Hs.

Domingo 10 de Abril de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13355 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D