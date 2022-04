Amaya se preguntó a qué parte del peronismo representan los que abrieron un local el viernes

El edil de Juntos enfatizó que "en la foto de la inauguración no se ve a ningún concejal del Frente de Todos, como tampoco a quienes fueron candidatos en las últimas elecciones ni mucho menos a los dirigentes gremiales peronistas". "¿Cuál es el peronismo de Campana? ¿El que abrió el local partidario el viernes o el que participó en las últimas elecciones y hoy se sienta en las bancas del Concejo Deliberante?", se preguntó el edil del bloque Juntos, Christian "Pipen" Amaya. "Llamativamente, en la inauguración de la nueva sede partidaria no se ve a ningún concejal del Frente de Todos, como tampoco a quienes fueron candidatos en las últimas elecciones ni mucho menos a los dirigentes gremiales peronistas", continuó el concejal. En este sentido, Amaya también disparó: "¿Acaso estarán todos peleados, que no van? ¿O es otro PJ el que abrió el local el último viernes? Quizá, entonces, no es con todos, como siempre les dijeron a los vecinos, sino solo con una parte". Y, para finalizar, realizó otra observación: "Justo él único dirigente que no se animó a participar de las últimas elecciones parece que es ahora quien conduce".

