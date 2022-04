» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/abr/2022 de La Auténtica Defensa. En busca de la representatividad perdida







En el marco de un nuevo aniversario de la creación de la Cámara Unión de Comercio e Industria (CUCEI), dialogamos con el presidente de la centenaria entidad. "La mayoría de los comerciantes y Pymes de la ciudad no se sienten representados por ninguna de las cámaras que existen en la actualidad y ese es nuestro mayor desafío", señala Octavio "Chiche" Lagar. "La verdad – dice Octavio "Chiche" Lagar, presidente de la CUCEI desde abril pasado y hasta el 2025- es que llegué en un momento muy complejo para la institución y ha sido un período de reconversión desde el primer día. De hecho, nosotros decidimos iniciar una estrategia de reconversión de la Cámara para aggiornarla a una realidad distinta a la del pasado, en la que hay que hacer muchas más cosas, con menos recursos. Lo primero fue generar un equipo de trabajo y conocer el día a día de la Cámara, y a partir de ahí empezar a plantear retos y objetivos de cara al futuro para mejorar los servicios que se ofrecen, porque mejorando el servicio, la Cámara ya mejora de por sí, y creo que eso lo estamos intentando lograr". -¿Cómo evalúa la representatividad de la Cámara hacia comerciantes y empresarios industriales? Por encuestas que hemos realizado, entendemos que la mayoría de los comerciantes y empresarios PyME de la ciudad no se sienten representados por ninguna de las cámaras que existen en la actualidad y ese es nuestro mayor desafío. Nosotros aspiramos a representar a todo el ambiente comercial e industrial campanense a través de una cámara moderna, abierta, dinámica y transparente que canalice de manera eficiente las necesidades que requieran nuestros socios, ofreciéndoles soluciones. Tenemos que tener la suficiente inteligencia para gestar acuerdos pensando más en el interés general que en el particular. También tenemos que sumar a los profesionales y las entidades que los representan para generar una sinergia entre todos. -¿Están sumando socios industriales? Si, ese es otro objetivo. Estamos dialogando con muchos empresarios Pymes para ver desde qué espacio se puede fortalecer la productividad, pensando en la protección de la producción local de bienes y servicios. Sabemos que hay pequeñas empresas que están en condiciones de proveer a las grandes y a las multinacionales y favorecer la toma de conciencia de esas, para que sepan que pueden comprar la mayoría de los insumos a igual calidad y precio a pymes locales. Debemos crecer en forma sostenida en la masa societaria para representarlos. -¿Cómo perciben al sector PyMe en la actual coyuntura? En Campana hace varios años que no se radican pequeñas o medianas empresas y estamos convencidos que hay que favorecer el progreso del sector industrial, por lo tanto se torna necesario que desde los tres niveles de gobierno se implementen políticas que favorezcan su expansión y mejoren su competitividad a las existentes. Estamos en diálogo permanente a nivel municipal, tanto con el ejecutivo, como con los concejales y también tenemos contacto directo con importantes funcionarios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia y del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Estamos gestionando créditos blandos con una baja tasa de interés para comerciantes, emprendedores e industriales y esperamos que se cumplan en los próximos meses. -¿Cuál es la agenda de la CUCEI en el corto plazo? Estamos trabajando en importantes proyectos. Los prioritarios son la instalación de un Centro de Medicina Laboral en nuestra sede, la posibilidad que nuestros asociados tengan descuentos en combustibles, descuentos en Tasas Municipales como por ejemplo en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. En este caso puntual, además de un descuento, le planteamos al Intendente y a sus funcionarios la posibilidad de que en esa tasa se agregue la cuota de la cámara. Entonces, de esa manera el comerciante se beneficia y se haría socio en forma automática por un importe muy accesible que podría ser equiparable a 1 litro de combustible. También estamos incentivando la creación de una campaña tipo "Black Day", a través de la cual nuestros vecinos se beneficien con descuentos en productos y servicios ofrecidos en Campana. Eso se realizaría, durante días a definir que ofrecerán los comercios asociados que se adhieran al Programa. Y en relación a eso la creación de la Tarjeta CUCEI para que cualquier vecino tenga descuentos en diferentes comercios asociados a la cámara.



“Estamos incentivando la creación de una campaña tipo “Black Day", a través de la cual nuestros vecinos se beneficien con descuentos en productos y servicios ofrecidos en Campana", adelanta Lagar.



#Adelanto 10/04/2022 · 08:43 Hs.

Domingo 10 de Abril de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13355 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D